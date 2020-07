Aż 77 procent Japończyków uważa, że przełożone na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa igrzyska olimpijskie w Tokio nie mogą dojść do skutku - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Japan News Network (JNN). Tylko 17 procent uznało, że impreza może się odbyć.

Ankieta JNN skupiała się na zagadnieniach politycznych, ale pojawiły się też pytania o igrzyska.

Olimpiada w stolicy Japonii miała się rozpocząć w lipcu br., ale ograniczenia w treningu i podróżach sportowców oraz brak możliwości organizacji wielu zawodów kwalifikacyjnych skłoniły Międzynarodowy Komitet Olimpijski do podjęcia w marcu bezprecedensowej decyzji opóźnienia igrzysk o rok. Według nowego planu mają się odbyć 23 lipca - 8 sierpnia 2021 roku.



Organizatorzy wciąż muszą ponieść wiele kosztów oraz stawić czoła kolejnym wyzwaniom przede wszystkim związanym z pandemią. Zapowiadano już, że przyszłoroczne igrzyska mogą być "prostsze" niż wcześniejsze, ma obowiązywać wiele ograniczeń i dodatkowych przepisów zdrowotnych.

