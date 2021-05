Tokio. Wicemistrz olimpijski w short tracku ma szansę na udział w igrzyskach

Alvarez tuż po Soczi postanowił zmienić dyscyplinę. Obecnie 31-letni zawodnik, mistrz świata juniorów w short tracku w sztafecie (2009), w 2020 r. dołączył do składu baseballowej drużyny ligi MLB Miami Marlins. To był jego debiut w najwyższej klasie rozgrywek - jak widać bardzo udany, bo zaowocował powołaniem do reprezentacji.

Amerykanie walczyć będą o igrzyska w turnieju kwalifikacyjnym dla krajów obydwu Ameryk (osiem drużyn), który rozpocznie się 31 maja na Florydzie. W grupie A zagrają z Dominikaną, Nikaraguą i Portoryko. Tylko najlepszy zespół z Florydy uzyska bilet do Tokio, ale ekipy, które w turnieju zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają prawo udziału w ostatniej szansie olimpijskiej - eliminacjach światowych, które odbędą się w Meksyku w połowie czerwca.

W Tokio wystąpi sześć baseballowych reprezentacji, z których cztery są już znane: to Japonia, Korea Płd., Izrael i Meksyk.