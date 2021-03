Tokio. Sportowcy Botswany liczą na finansową pomoc kibiców

Komitet Olimpijski Botswany w nietypowy sposób szuka pieniędzy na przygotowania swoich sportowców do igrzysk w Tokio. Wpadł na pomysł pozyskania środków finansowych w dobie pandemii z produkcji i sprzedaży replik koszulek olimpijskich reprezentacji tego kraju.

Kampania "Zjednoczeni dla sportowców Botswany" (United for BW Sports) to projekt, który ma dostarczyć potrzebnych środków finansowych do dalszych przygotowań do Tokio. Pomysłodawcy mają nadzieję, że uda im się sprzedać 100 tys. koszulek. Cena jednej to około 36,5 dol.



Na razie pięciu sportowców z Botswany uzyskało kwalifikację olimpijską.



Botswana startuje na letnich igrzyskach od 1980 r. Do tej pory wywalczyła jeden medal - srebrny. Wicemistrzem olimpijskim w biegu na 800 m został w Londynie w 2012 roku Nijel Carlos Amos.



Na igrzyskach w Rio de Janeiro reprezentacja tego afrykańskiego kraju była najliczniejszą w historii - stanowiło ją 12 sportowców.

