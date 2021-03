​Tokio. Ryan Crouser, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, na specjalnej diecie

Mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Amerykanin Ryan Crouser, który od 24 stycznia jest także halowym rekordzistą świata, przyznał, że w przygotowaniach do igrzysk w Tokio istotną rolę odgrywa dieta. "Jem co dwie godziny, czyli pięć posiłków dziennie" - przyznał.

24 stycznia podczas zawodów w Fayetteville w stanie Arkansas mistrz olimpijski z Rio de Janeiro uzyskał odległość 22,82 m i poprawił jeden z dłużej utrzymujących się rekordów świata - osiągnięcie rodaka Randy'ego Barnesa sprzed 32 lat (22,66 m).



"Kiedy trenuję, potrzebuję 5000 kalorii, a gdy ćwiczę mocno na siłowni, to 6000 kalorii. Jem więc co dwie godziny. Pięć razy w ciągu dnia i tak siedem razy w tygodniu. To wcale nie jest takie proste..." - dodał z właściwym sobie poczuciem humoru 28-letni kulomiot mający 201 cm wzrostu i ważący 145 kg, cytowany na stronie olympichannel.com..



Główny procent wagi ciała stanowią u niego, w przeciwieństwie do niektórych innych zawodników, mięśnie, a nie tkanka tłuszczowa. Jakie produkty są wiec dla Amerykanina najważniejsze w diecie?



"Kluczem do przybrania na wadze i jej utrzymaniu oprócz regularności jest to, by miały po 1000 kalorii. Uzupełniam też 'luki' kaloryczne między głównymi posiłkami różnymi przekąskami. Zjadam 'tonami' kurczaki i naprawdę dużo chudej mielonej wołowiny" - zdradził magazynowi "The People" wicemistrz świata z Dauhy z 2019 r.



Oprócz mięsa ważnym składnikiem posiłków jest ryż oraz komosa ryżowa.



"Jem mięso z brązowym ryżem, komosą ryżową (bogactwo błonnika i minerałów - PAP) oraz... sosem barbecue, dla smaku. Moja dziewczyna żartobliwie nazywa taki zestaw 'niechlujstwem'" - dodał mistrz olimpijski przygotowujący się do igrzysk w Tokio.



Rekordzistą globu na stadionie pozostaje Barnes - 23,12 (wynik osiągnięty w 1990 roku). Najlepszy rezultat Crousera to 22,91 m.