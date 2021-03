Piłkarki ręczne Norwegii, Czarnogóry i Hiszpanii wywalczyły w niedzielę olimpijski awans. Udział w igrzyskach w Tokio zapewniły sobie w turniejach kwalifikacyjnych odbywających się w hiszpańskim mieście Lliria i w Podgoricy.

W stolicy Czarnogóry wszystkie trzy drużyny zanotowały po jednym zwycięstwie i porażce, więc o kolejności w tabeli, a także przepustce do Tokio (awans wywalczyły po dwie najlepsze ekipy w każdym turnieju) zdecydował stosunek bramek. Pecha w tej sytuacji miały Rumunki.

Hiszpanki zajęły pierwsze miejsce w Llirii i tym samym dołączyły do pewnych już od soboty wyjazdu do Japonii Szwedek.



W odbywających się w tym tygodniu turniejach kwalifikacyjnych w Europie do zdobycia było łącznie sześć przepustek do Tokio. W sobotę wywalczyły je rywalizujące w Gyoer Rosjanki i Węgierki.



Wcześniej prawo gry w tegorocznych igrzyskach zapewniły sobie: Japonia (gospodarz), Francja (mistrz Europy 2018), Holandia (mistrz świata 2019), Angola (mistrz Afryki 2019), Brazylia (triumfator igrzysk panamerykańskich 2019) i Korea Południowa (zwycięzca azjatyckich kwalifikacji).