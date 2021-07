Jill Biden nie będzie towarzyszył jej mąż, prezydent Joe Biden. Będzie to jej pierwsza podróż za granicę jako pierwszej damy.

Prezydent Biden potwierdził w czerwcu, że trwają przygotowania do podróży małżonki na olimpiadę do Japonii mimo pandemii koronawirusa. Jednak w ubiegłym tygodniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że rząd USA nadal "ocenia możliwość realizacji tej podróży". Jej uwagi ukazały się po tym, jak japoński rząd postanowił wprowadzić w Tokio do 22 sierpnia stan wyjątkowy w obliczu rosnącego zaniepokojenia, że Igrzyska mogą spowodować dalszy wzrost zakażeń koronawirusa.

Reklama

Igrzyska Olimpijskie w Tokio z uwagi na pandemię zostały przesunięte we 2020 roku o 12 miesięcy. Potrwają od 23 lipca do 8 sierpnia. Rząd w miniony czwartek ogłosił kolejny pandemiczny stan wyjątkowy w stolicy, do 22 sierpnia, by powstrzymać najnowszy wzrost zakażeń koronawirusem. Przedłużył też stan wyjątkowy w prefekturze Okinawa, a także "quasi-stan wyjątkowy" w prefekturach Chiba, Saitama, Kanagawa i Osaka.

Japonia to jeden z najważniejszych sojuszników USA w Azji. Prezydent Biden wyrażał poparcie dla determinacji, z jaką japoński rząd dążył do zorganizowania w tym roku Igrzysk mimo Covid-19.

W przeszłości Hillary Clinton, jako żona ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona, była obecna na inauguracji zimowych igrzysk w Lillehammer w 1994 roku i letnich igrzysk w Atlancie dwa lata później. Laura Bush, żona George'a W. Busha, stała na czele amerykańskiej delegacji na igrzyska w Turynie w 2006 roku, towarzyszyła też swojemu mężowi na ceremonii otwarcia letnich igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Michelle Obama, małżonka Baracka Obamy, stała na czele delegacji USA na letnią olimpiadę w Londynie w 2012 roku.