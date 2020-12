Tokio. Olimpijskie pierścienie powróciły do stolicy Japonii

Pomnik przedstawiający olimpijskie pierścienie wrócił do Tokio, gdzie pozostanie aż do zakończenia przyszłorocznych igrzysk. Pierwotnie znalazł się w stolicy Japonii w styczniu br., ale został przetransportowany do Jokohamy po decyzji o przełożeniu imprezy.

Zmianę terminu igrzysk wymusiła pandemia koronawirusa, a decyzję organizatorów i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ogłoszono w marcu. Pierścienie zabrano z Tokio w sierpniu w celu konserwacji.

"Ten symbol już tu jest i chcemy, żeby mieszkańcy miasta, a także kibice w innych krajach, czuli, że igrzyska są coraz bliżej. Każdy powinien mieć pewność, że impreza definitywnie odbędzie się w przyszłym roku" - powiedział przedstawiciel władz Tokio Atsushi Yanashimizu.



Pomnik zainstalowano na wodach Zatoki Tokijskiej. Od wtorku aż do zakończenia rywalizacji olimpijskiej będzie podświetlony, a później zastąpi go symbol igrzysk paraolimpijskich.