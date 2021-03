Najstarsza mieszkanka globu, 118-letnia Japonka Kane Tanaka podtrzymuje chęć uczestniczenia w sztafecie z ogniem olimpijskim Tokio 2021. Nie tylko chce pokonać swój dystans na wózku, na którym porusza się na co dzień, ale zrobić także kilka ostatnich kroków.

Urodzona w 1903 roku Japonka, która w styczniu obchodziła urodziny, dostała bowiem w prezencie na kolejny jubileusz sportowe buty. Jak poinformował portal CNN po rozmowach z rodziną Tanaki, bohaterka "jest zdeterminowana, by ostatnie metry pokonać o własnych siłach". Oczywiście na wszystkie jej plany zgodę muszą wydać lekarze, już w trakcie sztafety.



Do historycznego wydarzenia ma dojść w mieście Shime w prefekturze Fukuoka, gdzie ogień olimpijski będzie prezentowany 11 i 12 maja. Jeśli zdrowie pozwoli, Japonka stanie się najstarszą uczestniczką sztafety.



Do tej pory palma pierwszeństwa, a raczej starszeństwa, należała do 107-letniej Aidy Mendes, która w 2016 r. uczestniczyła w sztafecie przed olimpiadą w Rio de Janeiro.



"To wspaniale, że ma tyle lat i nadal może prowadzić aktywny tryb życia. Chcemy, aby inni ludzie dostrzegli to i mogli czerpać inspirację z jej życia, by nie myśleli, że wiek oznacza bariery. Nie wraca często myślami do przeszłości. Cieszyła się i cieszy każdą chwilą życia" - powiedział jej wnuk Eiji Tanaka, który skończył 60 lat.



Udział Tanaki w sztafecie był planowany w 2020 r., ale scenariusz podróży ognia olimpijskiego po "Kraju Kwitnącej Wiśni" i przeprowadzenia samych igrzysk storpedowała pandemia COVID-19.



Kane miała dziewięć lat, kiedy reprezentacja Japonii wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach - był 1912 rok. W wieku 19 lat poślubiła właściciela sklepu z ryżem i w rodzinnym biznesie pracowała do czasu ukończenia... 103 lat. Ma pięcioro wnucząt, ośmioro prawnucząt. Przeżyła pandemię grypy "hiszpanki" w latach 1918-1919 oraz dwie wojny światowe. Dwukrotnie pokonała chorobę nowotworową.



Oficjalna sztafeta z ogniem olimpijskim ma się rozpocząć 25 marca w Fukushimie, zaś igrzyska zaplanowano w dniach 23 lipca - 8 sierpnia.