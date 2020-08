Dyrektor zarządzający Komitetu Organizacyjnego igrzysk w Tokio, Toshiro Muto, zapowiedział, że impreza odbędzie się w 2021 roku, również z koronawirusem. Z powodu pandemii została ona przełożona o 12 miesięcy.

"Nie wiem, jaka będzie sytuacja z zakażeniami koronawirusem następnego lata, ale szansę, że będzie to już wówczas przeszłość, nie są zbyt duże. Raczej istotne jest, by zorganizować igrzyska dla osób, które muszą żyć z Covid-19" - zaznaczył Muto w wywiadzie dla "Financial Times".

Ze względu na pandemię Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i Japonia podjęły pod koniec marca decyzję o historycznej zmianie terminu igrzysk. Zaplanowane są one obecnie na przyszły rok, w dniach 23 lipca - 8 sierpnia.

Kilka dni wcześniej Muto w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zastrzegł, że Covid-19 nie jest zagrożeniem, które może szybko wygasnąć lub które można ominąć.