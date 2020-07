Międzynarodowy Komitet Olimpijski działa z pełnym zaangażowaniem, aby odbyły się przyszłoroczne igrzyska w Tokio - zapewnił w środę szef MKOl Thomas Bach. Rozpatrywane są różne scenariusze, aby impreza w dobie pandemii była bezpieczna.

Bach chwalił pracę komisji koordynacyjnej i zapowiedział, że szczegóły zostaną zaprezentowane w piątek. Impreza ma być zorganizowana bez przepychu i zostanie uproszczona.

- Cały MKOl przestrzega zasad, jakie przyjęliśmy w marcu. Priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Stosujemy się do rad Światowej Organizacji Zdrowia i zgodnie z nimi przygotowujemy różne scenariusze. Nie wiemy w tym momencie, jaka będzie sytuacja za rok - powiedział Bach podczas telekonferencji w dziennikarzami.

Przyznał, że zmagania bez udziału publiczności to wariant wyjątkowo niepożądany.

- Pracujemy nad rozwiązaniem, które jednocześnie będzie bezpieczne, a z drugiej pozwoli zachować olimpijskiego ducha - podkreślił.

Igrzyska w Tokio miały pierwotnie odbyć się tego lata, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte o rok. Ceremonię rozpoczęcia zaplanowano na 23 lipca 2021 roku, a zamknięcia - na 8 sierpnia.

