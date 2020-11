Mistrzyni świata w skoku w dal Niemka Malaika Mihambo zdradziła, że jej celem na igrzyska w Tokio jest występ w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych - chce spróbować zakwalifikować się do biegu na sprinterskim dystansie 100 m.

Jej rekord życiowy na tym dystansie to 11,21 - ustanowiła go w minionym roku. Minimum olimpijskie do Tokio to 11,32.

W czerwcu miała rozpocząć treningi w Houston pod okiem słynnego Carla Lewisa, zdobywcy dziesięciu medali olimpijskich, w tym dziewięć złotych, który laury zdobywał w biegach sprinterskich i skoku w dal. Pandemia koronawirusa storpedowała jej plany. Została w Niemczech i trenuje ze szkoleniowcem reprezentacji.



"To (udział w dwóch konkurencjach - przyp. red.) zdecydowanie mój plan na następny rok. Ostatnio stwierdziłam, że naprawdę lubię sprint. W skoku w dal jestem liderką w kraju, w zasadzie nie mam konkurencji, ale w sprincie jest wiele dobrych zawodniczek, nie mówiąc już o arenie międzynarodowej, gdzie do najlepszym mi jeszcze daleko, ale chcę spróbować. Wiem, że czeka mnie ciężka praca, ale jestem zmotywowana i nie chcę niczego za darmo" - powiedział niemieckiemu magazynowi "Der Spiegel" mistrzyni świata z Dauhy z 2019 r.