​Tokio. Mistrz olimpijski Eric Lamaze rezygnuje z udziału

Mistrz olimpijski z Pekinu (2008) i brązowy medalista z Rio de Janeiro (2016) w jeździeckim konkursie skoków Eric Lamaze postanowił wycofać się z reprezentacji Kanady na igrzyska w Tokio. Powodem są obawy o zdrowie ze względu na pandemią COVID-19.

53-letni Lamaze był w ścisłym, pięcioosobowym gronie kadrowiczów, z którego władze kanadyjskiej federacji miały dokonać ostatecznej selekcji.

Utytułowany zawodnik podkreślił, że jako osoba walcząca od trzech lat z guzem mózgu i będąca pod stałą opieką lekarzy specjalistów w Brukseli i Paryżu, nie chce narażać siebie, kolegów z drużyny oraz bliskich na ryzyko związane z uczestnictwem w igrzyskach w Japonii, kraju który walczy z czwartą falą pandemii.

"Moje zdrowie jest czymś, co traktuję bardzo poważnie i zdecydowałem, że Tokio nie jest dla mnie najlepszym miejscem. Chociaż mój stan jest obecnie stabilny, istnieje kilka czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę" - powiedział jeździec, cytowany przez kanadyjskie media.

Lamaze w Pekinie w 2008 roku wywalczył także srebrny medal w konkursie drużynowym.

"Igrzyska to dla sportowców święto, coś, co chcemy celebrować. Nie sądzę, by w Tokio udało się zachować prawdziwą atmosferę olimpijskiego święta" - dodał.