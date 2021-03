​Tokio. Kyodo: Dyrektor kreatywny zrezygnował po obraźliwym komentarzu

Dyrektor kreatywny Hiroshi Sasaki, odpowiedzialny za ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk w Tokio, zrezygnował ze stanowiska - podała agencja Kyodo. Jako powód wskazano jego obraźliwy komentarz na temat japońskiej artystki Naomi Watanabe.

Według relacji Kyodo Sasaki miał stwierdzić podczas spotkania ze współpracownikami, że Watanabe - aktorka i komiczka o obfitych kształtach - podczas ceremonii otwarcia mogłaby zagrać rolę "Olympig" (w języku angielski słowo "pig" oznacza świnię). Sprawę opisał japoński tygodnik "Shukan Bunshun".



"To było bardzo niestosowne wyrażenie zawarte w moich pomysłach i komentarzach. Bardzo przepraszam Naomi i osoby, które czują się urażone takimi stwierdzeniami" - zaznaczył 66-letni Sasaki.



Komitet Organizacyjny igrzysk nie skomentował na razie oficjalnie sprawy.



Sasaki został dyrektorem kreatywnym w grudniu ubiegłego roku. Jego zadaniem było uproszczenie ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, przełożonych o rok z powodu pandemii COVID-19.



W połowie lutego do dymisji w podobnych okolicznościach podał się Yoshiro Mori, szef Komitetu Organizacyjnego. Wyraził opinię, że gdyby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sportowych, oznaczałoby to, iż spotkania z ich udziałem będą się przedłużać. "Kobiety mają skłonność do rywalizacji i jeśli jedna podniesie rękę, by mówić, wszystkie inne też poczują taką potrzebę" - argumentował 83-letni były premier Japonii i kilkukrotny minister.



Jego funkcję przejęła Seiko Hashimoto, dotychczasowa japońska minister ds. olimpijskich i siedmiokrotna uczestniczka igrzysk zimowych i letnich w łyżwiarstwie szybkim i kolarstwie torowym.