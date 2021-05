Mistrz świata z 2018 roku, gwiazda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe znalazł się na liście zawodników, którzy mogą być powołani do kadry Francji na igrzyska olimpijskie w Tokio. 22-letni napastnik nie ukrywał, że występ na igrzyskach jest jego marzeniem.

Lista potencjalnych kandydatów do występu w zespole "Trójkolorowych" w Tokio jest bardzo długa i liczy w tej chwili 85 nazwisk. Trener reprezentacji Sylvain Ripoll ma czas do końca czerwca, by wybrać 18 zawodników plus czterech rezerwowych. Francuzi prestiżowo traktują turniej olimpijski. Nie grali w nich od 1996 roku, od igrzysk w Atlancie.

Mbappe kwalifikuje się do igrzyska ze względu na wiek. Ma dopiero 22 lata, a trzon kadr olimpijskich tworzą zawodnicy poniżej 23 roku życia. Według regulaminu w turnieju może wziąć również udział trzech piłkarzy powyżej 23 roku życia. Dziennik "L’Equipe" ujawnił, że w tej grupie poważnie rozważane jest powołanie dla byłego napastnika Olympique Marsylia, a obecnie meksykańskiego Tigres Andre Pierre Gignac’a.

Dla gwiazdy PSG występ na igrzyskach olimpijskich jest wielkim wyzwaniem i marzeniem. Interesuje się innymi sportami, a jego mama grała w piłkę ręczną. Z powołaniem na Tokio może mieć problem, bo klub nie ma obowiązku puścić piłkarza na ten turniej. Igrzyska nie są wpisane w oficjalny terminarz FIFA.

Mbappe ma za sobą ciężki sezon. Grał w "Final 8" w Lizbonie w sierpniu ubiegłego roku, potem w lidze, w kadrze, w Lidze Mistrzów. Miał kontuzje, przeszedł Covid-19. I najważniejsze. 11 czerwca rozpoczyna się Euro, a niewykluczone, że Francuzi - aktualni mistrzowie świata i wicemistrzowie Europy - będą grać w tym turnieju przez cały miesiąc. Koniec mistrzostw Europy i początek turnieju piłkarskiego na igrzyskach dzieli 11 dni.

- Chciałbym zagrać na igrzyskach , ale nie chciałbym wchodzić w konflikt z klubem - mówił niedawno Mbappe o Tokio. Wychowany na przedmieściach Paryża napastnik PSG nie wyklucza jednak, że zagra na kolejnych igrzyskach, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu.

