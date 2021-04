O tym, że igrzyska mają dla Japończyków niezwykłe znaczenie świadczy specjalne zezwolenie wydane przez władze miasta Handa w prefekturze Aichi dla kobiet biorących udział w sztafecie z ogniem olimpijskim. Będą one mogły po raz pierwszy w historii wejść na pokład tradycyjnej łodzi Chintoro.

Do tej pory wejście na pokład łodzi, podczas dorocznego festiwalu z epoki władców Edo (1603-1868), zarezerwowane było wyłącznie dla mężczyzn. Sztafeta z ogniem dotrze do Handy leżącej w pobliżu Nagoi we wtorek, w dniu otwarcia festiwalu. Wcześniej władze miasta planowały inaugurację tylko z udziałem mężczyzn w łodzi.

"Rozumiem, że miasto wzięło pod uwagę znaczenie równości płci, cel igrzysk, przy jednoczesnym zachowaniu wspaniałej tradycyjnej kultury Japonii" - powiedziała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego igrzysk Seiko Hashimoto.

W Japonii kobietom nie wolno wchodzić do miejsc uważanych za święte. Należą do nich m.in. ring sumo, a także mata, na której toczy się rywalizacja (dohyo) czy właśnie pokład wspomnianej łodzi Chintoro.

Ogień olimpijski ma dotrzeć do wszystkich 47 prefektur Japonii podczas 121-dniowej sztafety, która rozpoczęła się 25 marca w Fukushimie. W sztafecie ma brać udział około 10 tys. biegaczy, a każdy z nich poniesie ogień średnio przez 200 metrów.

Igrzyska w Tokio, przeniesione z 2020 roku, mają się rozpocząć 23 lipca i zakończyć 8 sierpnia.