Tokio. Kane Tanaka - najstarsza żyjąca osoba na świecie - ma ponieść olimpijski znicz

Przyszłoroczna sztafeta ze zniczem olimpijskim może mieć wyjątkowego uczestnika. Ma nim zostać Kane Tanaka, czyli - według Księgi rekordów Guinnessa - najstarsza żyjąca osoba na świecie.

Pochodząca z Japonii rekordzistka urodziła się 2 stycznia 1903 roku. W dniu, w którym ma dumnie uczestniczyć w sztafecie olimpijskiej, skończy dokładnie 118 lat i 129 dni.



Oczywiście w tak doniosłym wieku nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Wyznaczony dystans ma pokonać na wózku inwalidzkim przy pomocy opiekuna.



Tanaka miała już nieść znicz w maju tego roku. Pandemia koronawirusa spowodowała jednak przeniesienie igrzysk w Tokio na rok 2021.

Niewykluczone, że koronawirus kolejny raz storpeduje plany kobiety, paraliżując przebieg sztafety.

- Kiedy po raz pierwszy zwrócono się do nas, żeby to zrobiła, martwiliśmy się o to, co może się stać, biorąc pod uwagę jej wiek. Później stwierdziliśmy jednak, że będziemy szczęśliwi, gdy ludzie zobaczą ją ze zniczem. Pomyślą sobie:" Jest nadzieja na dalsze życie " - stwierdził 61-letni wnuk światowej rekordzistki - Eiji Tanaka - w rozmowie z "Kyushu News".

117-latka jest wielką fanką napojów gazowanych i gier planszowych. Jej historia pokazuje, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.



