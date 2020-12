Ugandyjski biegacz Joshua Cheptegei, który w tym roku poprawił rekordy świata na 5000 i 10 000 m, stawia sobie wysokie cele przed igrzyskami w Tokio. Chce zdobyć dwa złote medale na swoich koronnych dystansach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwester Bednarek: To był tragiczny sezon. Chcę jeszcze wystąpić na igrzyskach. wideo TV Interia

Do tej pory takie osiągnięcie - tytuły mistrza olimpijskiego na obu najdłuższych dystansach na stadionie podczas jednych igrzysk - udało się uzyskać siedmiu biegaczom w historii. Ostatnio dokonał tego Brytyjczyk Mo Farah, który był najlepszy w Londynie (2012) i w Rio de Janeiro (2016).

Reklama

24-latek z Ugandy chce iść w jego ślady.

"To będzie jak wspinaczka na wielką górę, ale przecież sam ustalam wyzwania dla siebie. Oczywiście zdobycie podwójnego złota będzie wymagało ode mnie wiele, tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej, ale chcę spróbować przygotować się do walki na obydwu dystansach najlepiej jak potrafię. Ustrzelić dublet to byłoby coś niesamowitego, ale będę zadowolony także ze złota na 10 000" - powiedział biegacz, cytowany przez BBC.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

7 października Cheptegei ustanowił rekord świata w biegu na 10 000 m w Walencji. Uzyskał czas 26.11,00 i poprzedni - należący od 2005 roku do Etiopczyka Kenenisy Bekele - poprawił o ponad sześć sekund (26.17,53). W sierpniu w Monako poprawił natomiast rekord globu na 5000 m (12.35,36).

Reprezentanci Ugandy zdobyli tylko dwa złote medale olimpijskie. W 1972 r. w Monachium John Akii-Bua wygrał bieg na 400 m przez płotki, a w 2012 r. w Londynie Stephen Kiprotich został mistrzem w maratonie.

olga/ pp/

Zdjęcie Joshua Cheptegei / AFP / AFP

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.