Tokio. Jeff Henderson chce zdobyć złoty medal olimpijski dla mamy

Mistrz olimpijski w skoku w dal z Rio de Janeiro (2016) Amerykanin Jeff Henderson zapowiada walkę o kolejne złoto na igrzyskach w Tokio. Medale, jak sam podkreślił, zdobywa dla mamy chorej od kilkunastu lat na Alzheimera.

"To jest coś (zdobywanie medali - red.), co robię, robię dla mojej mamy. To ona sprawiła, że zacząłem uprawiać sport, prowadziła mnie na różne treningi, nie tylko lekkoatletyczne, codziennie" - powiedział 32-letni Henderson stacji nbcsandiego.com.

Mama mistrza olimpijskiego i wicemistrza świata z 2019 r. zachorowała na Alzheimera jako stosunkowa młoda osoba, tuż po 50. urodzinach. Jej zdrowie pogarsza się systematycznie, ale cały czas motywuje syna, tak jak potrafi. Niewiele osób, nawet z najbliższego otoczenia Debry i Jeffa, sądziło, że będzie mogła patrzeć na przygotowania syna do igrzysk w Tokio.

"Nie może chodzić i mówić, ale na szczęście oddycha i je. Jestem wdzięczny za każdy jej dzień" - podkreślił.

Henderson w niecodziennych okolicznościach zdobył złoto w Rio de Janeiro, pokonując drugiego zawodnika Luvo Manyonga z RPA zaledwie o centymetr. Amerykanin skoczył 8,38 m. Zaraz po konkursie zabukował bilety do USA, by cieszyć się sukcesem właśnie z mamą.

"To był najpiękniejszy moment w moim życiu, gdy zawiesiłem jej złoty medal na szyi. Nie wiem, czy to pamięta teraz, ale... myślę, że wówczas czuła radość" - dodał.

Zdjęcie Jeff Henderson / AFP

olga/ co/