​Tokio. Japonia zaostrza rygory sanitarne przed igrzyskami

Najbliższy tydzień ma przynieść nowe decyzje dotyczące rygorów sanitarnych mających obowiązywać uczestników tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Na środę zaplanowano spotkanie "na szczycie", z udziałem rządu, komitetu organizacyjnego, MKOl i władz japońskiej stolicy.

Głównym punktem obrad mają być oczywiście środki podejmowane w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Od niedzieli obowiązuje w wielu rejonach Japonii zaostrzony reżim sanitarny.

Według źródeł cytowanych przez Kyodo News, rząd Japonii podjął decyzję o zobowiązaniu sportowców i innych akredytowanych uczestników z zagranicy o przedstawienie dwóch negatywnych testów na COVID-19 przed ich wjazdem do kraju. Wszyscy przyjeżdzający po raz kolejny poddani zostaną testom, gdy tylko znajdą się na terenie Japonii, jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

Planowane jest także zwiększenie częstotliwości testów. Mają być wykonywane nie co cztery dni, jak pierwotnie informowano, lecz codziennie. Będzie to obowiązywało przez pierwsze 14 dni pobytu w Tokio, które traktowane będą jako okres kwarantanny. W tym czasie zawodnicy będą mogli podróżować wyłącznie między wioską a miejscem treningów i zawodów. Po tym okresie sportowcy będą badani co cztery lub siedem dni. Ta forma kwarantanny jest na tyle surowa, że pozwala uniknąć kontaktu z publicznością (uczestnicy IO nie będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej), ale na tyle elastyczna, że umożliwia w miarę normalne treningi i przygotowania do startu od razu po przybyciu na igrzyska.

Jednocześnie organizatorzy planują opublikowanie, również w tym tygodniu, drugiej wersji "playbooków", czyli praktycznych poradników dla uczestników igrzysk (sportowców, działaczy, Narodowych Komitetów Olimpijskich, mediów i nadawców). Zostaną one udostępnione online w dwóch etapach, w środę 28 kwietnia, a następnie w piątek 30 kwietnia.