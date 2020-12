Tokio. Japonia planuje zaostrzenie kryteriów wjazdu do kraju dla sportowców

Rząd Japonii podjął w tym tygodniu decyzję o zaostrzeniu warunków wjazdu do Japonii dla sportowców i osób towarzyszących z krajów o najwyższym ryzyku infekcji koronawirusem - podała agencja Kyodo News, powołując się na źródła "zbliżone do sprawy".

W listopadzie władze Japonii ogłosiły, że sportowcy i drużyny przygotowujące się do igrzysk w Tokio skorzystają ze specjalnych zasad wjazdu. Zgodnie z nimi nie podlegaliby takim samym ograniczeniom jak inni cudzoziemcy. Miało to na celu ułatwienie przygotowań do rywalizacji olimpijskiej. Było także sygnałem dla opinii publicznej i partnerów, że gospodarze panują nad sytuacją.



Od tego czasu druga fala pandemii mocno uderzyła w wiele krajów, co zmusiło japońskie władze do rewizji swojego planu zdrowotnego. Wyjątek olimpijski zostałby zatem zlikwidowany.



Według tych samych źródeł rząd Yoshihide Suga poinformował już o tym japoński komitet olimpijski i organizatorów igrzysk w Tokio. Zaostrzenie warunków wjazdu obowiązywałoby co najmniej do końca stycznia.

Miałoby to wpływ nie tylko na zagranicznych sportowców, którzy planowali obozy treningowe w Japonii, ale także na Japończyków, którzy podróżowali lub przebywali za granicą. Mieliby teraz podlegać 14-dniowemu okresowi całkowitej izolacji po przybyciu z krajów zagrożonych, w tym Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch czy Afryki Południowej.



W wypadku sportowców lub członków zespołów, którzy nie mają statusu rezydenta w Japonii, po prostu mieliby zakaz wjazdu do kraju do końca stycznia.



Według Kyodo News, nowe ograniczenia między innymi uniemożliwią hiszpańskiemu trenerowi japońskiej drużyny hokeja na trawie Xavi Arnau wjazd do Japonii. Szkoleniowiec mieszka w Belgii i nadzoruje przygotowania reprezentacji z dystansu, z Europy. Od stycznia miał już dołączyć do zgrupowania reprezentacji.



