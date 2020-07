Japończycy nie wierzą już w perspektywę zobaczenia igrzysk w Tokio w nowym terminie, w lipcu i sierpniu 2021 roku - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Japan News Network (JNN).

Aż 77 procent ankietowanych uznało, że igrzyska olimpijskie nie będą się mogły odbyć w przyszłym roku. Głównym argumentem osób sceptycznie zapatrujących się na możliwość przeprowadzenia imprezy w Tokio było zagrożenie dla zdrowia związane z pandemią COVID-19.

Przeprowadzony tydzień wcześniej sondaż agencji informacyjnej Kyodo News i kanału telewizyjnego Tokyo MX wykazał, że ponad połowa mieszkańców Tokio - 51,7 procent - opowiada się przeciwko organizacji igrzysk w przyszłym roku. Aż 27,7 procent zapytanych wyraziło życzenie definitywnego odwołania imprezy.

