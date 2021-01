Czterokrotny medalista olimpijski i dziewięciokrotny mistrz świata w kolarstwie torowym Francuz Gregory Bauge nie będzie walczył o udział w igrzyskach w Tokio. Na kilkanaście dni przed przypadającymi na 31 stycznia 36. urodzinami ogłosił, że kończy karierę.

Francuz uczestniczył do tej pory w trzech igrzyskach (2008-16) i z każdych przywoził medal, choć nie złoty, czym był bardzo rozczarowany, szczególnie po Londynie - tam zdobył srebro w sprincie indywidualnie i w drużynie. Ma także wicemistrzostwo olimpijskie wywalczone w Pekinie w rywalizacji indywidualnej i brąz w drużynie z ostatnich igrzysk w Rio de Janeiro.

"Zawsze dawałem z siebie sto procent, ale ostatnio zauważyłem, że to już tak niestety nie działa. Z dnia na dzień poczułem, że moje możliwości są mniejsze. Teraz to 90 procent, a to nie wystarczy, by szukać możliwości startu w igrzyskach" - powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji pochodzący z Gwadelupy kolarz.



Dziewięciokrotny mistrz świata w sprincie, w tym czterokrotny indywidualnie, pierwszy raz tęczową koszulkę w tej królewskiej konkurencji zdobył w 2009 roku w Pruszkowie.



Na informację o zakończeniu kariery przez Bauge zareagował prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient, który napisał na Twitterze: "Dziękuję za twoje poświęcenie i oddanie kolarstwu torowemu, pasję, jaką pokazywałeś przez długie lata, zdobywając mistrzostwa świata i medale olimpijskie. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia".

