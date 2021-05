25-letnia Weir nie ukrywa, że Murray, dwukrotny mistrz olimpijski (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016), był dla niej wsparciem na każdym kroku, gdy nawet nie marzyła o występie w Tokio.

"Był świetny i bardzo pozytywny. Zawsze odpowiadał na moje pytania, udzielał porad dotyczących nie tylko spraw psychologii sportu, ale i przygotowania fizycznego. Jestem pewna, że poproszę go, by opowiedział mi swoich doświadczeniach olimpijskich. Igrzyska to coś, o czym nie myślałam i nie śmiałam marzyć. Jestem dumną Szkotką i Brytyjką. To zaszczyt, że znalazłam się w reprezentacji Wielkiej Brytanii na igrzyska" - zaznaczyła Weir.

Reklama

Murray, który ostatnio walczy nie z przeciwnikami, a problemami zdrowotnymi i kontuzjami, chce wrócić do pełnej sprawności przed igrzyskami w Tokio, by powalczyć o trzeci złoty medal olimpijski. Szkot ogłosił już w pewnym momencie zakończenie kariery, ale postanowił jeszcze raz podjąć rękawicę.

"Zdecydowałem się brać udział tylko w najważniejszych turniejach. To ze względu na moje zdrowie. Nie mogę się jednak doczekać lipca - Wimbledonu i igrzysk w Tokio. To moje największe cele" - przyznał zwycięzca trzech turniejów wielkoszlemowych i były lider światowego rankingu tenisistów.

Od 2017 roku szkocki tenisista przeszedł kilka operacji, w tym dwa poważne zabiegi stawu biodrowego. Miał też kłopoty z mięśniami i pachwiną.