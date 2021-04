Tokio 2021. Terminarz igrzysk olimpijskich dzień po dniu

Igrzyska olimpijskie w Tokio z powodu pandemii koronawirusa musiały zostać przesunięte o rok - z 2020 na 2021 rok. Ceremonia otwarcia nastąpi w piątek 23 lipca, ale zawody rozpoczną się już wcześniej. Sprawdź szczegółowy terminarz igrzysk!

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 21 LIPCA 2021 - ŚRODA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

softball

1.00-9.00

runda otwarcia: Australia - Japonia, Włochy - Stany Zjednoczone, Meksyk - Kanada

piłka nożna

8.30-14.30

kobiety - faza grupowa - w sumie 6 meczów







TOKIO 2020 - TERMINARZ: 22 LIPCA 2021 - CZWARTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

piłka nożna

8.30-14.00

mężczyźni - faza grupowa - w sumie 8 meczów

softball

1.00-9.00

runda otwarcia: Stany Zjednoczone - Kanada, Meksyk - Japonia, Włochy - Australia





TOKIO 2020 - TERMINARZ: 23 LIPCA 2021 - PIĄTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

łucznictwo

1.00-3.00

kobiety - indywidualnie - runda rankingowa

5.00-7.00

mężczyźni - indywidualnie - runda rankingowa

wioślarstwo

0.30-4.10

kobiety + mężczyźni - W1x, M1x, W2x, M2x, W4x, M4x - eliminacje

ceremonia otwarcia

12.00-15.00

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 24 LIPCA 2021 - SOBOTA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

1.00-14.00

kobiety + mężczyźni (poj.+podw.) + mikst - faza grupowa

boks

3.00-13.30

kobiety - kat. do 57 kg - I i II runda

mężczyźni - kat. do 69 kg, do 81 kg, do 91 kg - I i II runda

gimnastyka

2.00-6.00

mężczyźni - eliminacje

hokej na trawie

1.30-14.45

kobiety - I runda: Holandia - Indie, Irlandia - RPA

mężczyźni - I runda: Japonia - Australia, Holandia - Belgia, Nowa Zelandia - Indie, Argentyna - Hiszpania, Wielka Brytania - RPA, Kanada - Niemcy

jeździectwo

9.00-14.15

ujeżdżenie - grand prix drużynowe i ind. dzień 1

judo FINAŁY

3.00-11.40

kobiety - kat. do 48 kg - od I rundy do finału

mężczyźni - kat. do 60 kg - od I rundy do finału

kolarstwo szosowe FINAŁ

3.00-10.15

mężczyźni - wyścig szosowy

koszykówka 3x3

2.15-14.50

kobiety + mężczyźni - I runda

łucznictwo FINAŁY

1.30-4.05

mieszane - eliminacje

6.15-11.15

mieszane - ćwierćfinały, półfinały, o III miejsce i finał

piłka nożna

8.30-14.30

kobiety - faza grupowa (w sumie 6 meczów)

piłka ręczna

1.00-15.00

mężczyźni - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

6.00-15.10

kobiety - runda wstępna (4 mecze)

pływanie

11.00-13.30

kobiety - 100 m styl motylkowy, 400 m styl zmienny, 4x100 m styl dowolny - eliminacje

mężczyźni - 400 m styl zmienny, 400 m styl dowolny, 100 m styl klasyczny - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

1.50-4.00, 5.50-8.00

kobiety - kat. do 49 kg - grupa B, grupa A

siatkówka

1.00-4.50

mężczyźni - runda wstępna: Włochy - Kanada, Brazylia - Tunezja

6.20-10.10

mężczyźni - runda wstępna: Olimpijczycy z Rosji - Argentyna, Japonia - Wenezuela

11.40-15.30

mężczyźni - runda wstępna: Polska - Iran, Stany Zjednoczone - Francja

siatkówka plażowa

1.00-14.50

kobiety + mężczyźni - eliminacje

softball

2.00-14.00

runda otwarcia: Australia - Kanada, Stany Zjednoczone - Meksyk, Japonia - Włochy

strzelectwo FINAŁY

0.30-8.30

kobiety - karabin pneumatyczny 10 m

mężczyźni - pistolet 10 m

szermierka FINAŁY

1.00-14.25

kobiety - szpada ind. - od I rundy do finału

mężczyźni - szabla ind. - od I rundy do finału

taekwondo FINAŁY

2.00-14.40

kobiety kat. do 49 kg + mężczyźni kat. do 58 kg - od pierwszej rundy do finału

tenis

3.00-12.00

kobiety + mężczyźni - I runda

tenis stołowy

1.00-14.30

kobiety + mężczyźni + mikst - runda wstępna, I runda

wioślarstwo

0.30-4.30

kobiety + mężczyźni - W1x, M1x, M2x, W2x, LW2x, M4x, W4x - eliminacje i repesaże

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 25 LIPCA 2021 - NIEDZIELA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

2.00-13.30

kobiety + mężczyźni + mikst - singiel i debel - faza grupowa

boks

3.00-6.45

kobiety - 48-51 kg I runda

kobiety - 64-69 kg I runda

mężczyźni - 69-75 kg I runda

mężczyźni - +91 kg II runda

9.00-12.45

kobiety - 48-51 kg I runda

kobiety - 64-69 kg I runda

mężczyźni - 69-75 kg I runda

mężczyźni - +91 kg II runda

gimnastyka

2.00-14.00

kobiety - eliminacje

hokej na trawie

1.30-5.15

kobiety - grupa A: Wielka Brytania - Niemcy; grupa B: Japonia - Chiny

2.00-5.45

kobiety - grupa B: Australia - Hiszpania, Nowa Zelandia - Argentyna

10.30-14.15

mężczyźni - grupa A: Indie - Australia, Hiszpania - Nowa Zelandia

3.00-14.45

mężczyźni - grupa A: Japonia - Argentyna; grupa B: RPA - Holandia

jeździectwo

9.00-14.15

ujeżdżenie Grand Prix drużynowo i indywidualnie dzień 2

judo FINAŁY

3.00-11.40

kobiety - kat. do 52 kg - od eliminacji do finału mężczyźni - kat. do 66 kg - od eliminacji do finału

kajakarstwo górskie

5.00-8.45

mężczyźni - C1 - eliminacje

kobiety - K1 - eliminacje

kolarstwo szosowe FINAŁY

5.00-9.35

kobiety - wyścig szosowy

koszykówka

2.00-15.00

mężczyźni - runda wstępna - 4 mecze

koszykówka 3x3

2.15-14.50

kobiety + mężczyźni - I runda (po 8 meczów)

łucznictwo FINAŁY

1.30-11.25

kobiety - drużynowo - od I rundy do finału

piłka nożna

8.30-14.30

mężczyźni - I runda (8 meczów)

piłka ręczna

1.00-15.00

kobiety - eliminacje (6 meczów)

piłka wodna

2.00-4.50, 6.00-8.50, 10.20-23.10

mężczyźni - I runda (w sumie 6 meczów)

pływanie FINAŁY

2.30-4.20

kobiety - 100 m styl motylkowy półfinały, 400 m indywidualnie styl zmienny finał, 4 x 100 m styl dowolny finał

mężczyźni - 400 m indywidualnie styl zmienny finał, 400 m styl dowolny finał, 100 m styl klasyczny półfinały, 4 x 100 m styl dowolny finał

11.00-13.30

kobiety - 100 m styl grzbietowy, 100 m styl klasyczny, 400 m styl dowolny - eliminacje

mężczyźni - 200 m styl dowolny, 100 m styl grzbietowy, 4 x 100 m styl dowolny - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

3.50-6.00, 7.50-10.00

mężczyźni - 61 kg - grupa B, grupa A

11.50-16.00

mężczyźni - 67 kg - grupa A

siatkówka

1.00-14.50

kobiety - grupa B: Olimpijczycy z Rosji - Włochy, Stany Zjednoczone - Argentyna

6.20-12.10

kobiety - grupa A: Serbia - Dominikana,

kobiety - grupa B: Chiny - Turcja

11.40-15.30

kobiety - grupa A: Japonia - Kenia, Brazylia - Korea Południowa

siatkówka plażowa

1.00-14.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje

skateboarding FINAŁY

1.00-5.55

mężczyźni - Street - eliminacje i finały

skoki do wody FINAŁY

7.00-8.00

kobiety - trampolina 3 m synchronicznie - finał

softball

2.00-14.00

runda otwarcia: Australia - Stany Zjednoczone, Kanada - Japonia, Włochy - Meksyk

strzelectwo FINAŁY

1.00-8.00

kobiety - Skeet - eliminacje - dzień 1

mężczyźni - Skeet - eliminacje - dzień 1

1.00-8.30 FINAŁY

kobiety - 10 m pistolet pneumatyczny - eliminacje i finały

mężczyźni - 10m karabin pneumatyczny - eliminacje

surfing

24 lipca 23.00 - 25 lipca 8.20

kobiety + mężczyźni - I, II runda (Tsurigasaki surfing Beach)

szermierka FINAŁY

1.00-14.25

kobiety - floret indywidualnie - od I runda do finału

mężczyźni - szpada indywidualnie - od I rundy do finału

taekwondo FINAŁY

2.00-9.00 i 11.00-14.40

kobiety - kat. do 57 kg - od I rundy do finału

mężczyźni - kat. do 68 kg - od I rundy do finału

tenis

3.00-12.00

kobiety + mężczyźni - singiel, debel - I runda

tenis stołowy

2.00-4.00

mikst - ćwierćfinały

6.00-9.45

mężczyźni - singiel - II runda

kobiety - singiel - II runda

12.00-14.00

mikst - półfinały

wioślarstwo

1.00-3.40

kobiety - W1x półfinały, W2- repasaże, LW2x - repasaże, W4x repasaże, W8+ eliminacje

mężczyźni - M1x półfinały, M2- repasaże, LM2x repasaże, M4x repasaże, M8+ eliminacje

żeglarstwo

4.00-10.00

mężczyźni - RS:X, Laser

kobiety - RS:X, Laser Radial

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 26 LIPCA 2021 - PONIEDZIAŁEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

2.00-13.30

kobiety + mężczyźni + mikst - faza grupowa (Musashino Forest Sport Plaza)

boks

3.00-6.45, 9.00-12.45

kobiety - kat. 54-57 kg - 1/8 finału

mężczyźni - kat. 52-57 kg - 1/16 finału, kat. 63-69 kg - 1/8 finału

gimnastyka FINAŁY

11.00-14.00

mężczyźni - drużynowo

hokej na trawie

1.30-5.15

mężczyźni - grupa B: Niemcy - Belgia, Wielka Brytania - Kanada

2.00-5.45

kobiety - grupa A: Holandia - Irlandia; grupa B: Australia - Chiny

10.30-14.15

kobiety - grupa A: RPA - Wielka Brytania; grupa B: Japonia - Nowa Zelandia

11.00-14.45

kobiety - grupa B: Argentyna - Hiszpania; grupa A: Niemcy - Indie

judo FINAŁY

3.00-6.30, 9.00-19.40

kobiety - kat. do 57 kg - od eliminacji do finału, mężczyźni - kat. do 73 kg - od eliminacji do finału

kajakarstwo górskie FINAŁY

6.00-8.45

mężczyźni - C1 - półfinał i finał

kolarstwo górskie FINAŁY

7.00-9.00

mężczyźni - Cross-country

koszykówka

2.00-4.00, 9.20-11.20

kobiety - runda wstępna - grupa A: Korea Południowa - Hiszpania, Serbia - Kanada

5.40-7.40, 13.00-15.00

mężczyźni - runda wstępna - grupa C, Argentyna - x, Japonia - Hiszpania

koszykówka 3x3

2.15-14.50

kobiety + mężczyźni - runda wstępna (po 8 meczów)

łucznictwo FINAŁY

mężczyźni - drużynowo - od eliminacji do finału

1.30-9.25

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 6.15-9.45

mężczyźni - faza grupowa (po 2 mecze - w sumie 6)

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

kobiety - runda wstępna (po 2 mecze, w sumie 4)

pływanie FINAŁY

2.30-4.40

kobiety - 100 m styl motylkowy finał, 100 m styl klasyczny półfinały, 400 m styl dowolny finał, 100 m styl grzbietowy półfinały

mężczyźni - 200 m styl dowolny półfinały, 100 m styl klasyczny finał, 100 m styl grzbietowy półfinały, 4 x 100 m styl dowolny finał,

11.00-13.30

kobiety - 200 m styl dowolny, 200 m indywidualnie styl zmienny, 1500 m styl dowolny - eliminacje

mężczyźni - 200 m styl motylkowy - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

5.50-8.00, 11.50-14.00

kobiety - kat. do 55 kg - grupa B, grupa A (Tokyo International Forum)

rugby

1.00-4.00, 8.30-11.30

mężczyźni - faza grupowa (po 6 meczów, w sumie 12)

siatkówka

1.00-4.50

mężczyźni - grupa A: Iran - Wenezuela; grupa B: Stany Zjednoczone - Olimpijczycy z Rosji

6.20-10.10

mężczyźni - grupa A: Polska - Włochy; grupa B: Francja - Tunezja

11.40-15.30

mężczyźni - grupa A: Japonia - Kanada, grupa B: Brazylia - Argentyna

siatkówka plażowa

1.00-4.50, 7.00-9.50, 12.00-14.50

kobiety + mężczyźni - eliminacje

skateboarding FINAŁY

1.00-5.55

kobiety - Street - eliminacje i finał

skoki do wody FINAŁY

7.00-8.00

mężczyźni - wieża 10 m synchronicznie

softball

2.00-8.30

runda otwarcia: Japonia - Stany Zjednoczone, Kanada - Włochy

12.00-14.00

runda otwarcia: Meksyk - Australia

strzelectwo FINAŁY

1.00-9.15

kobiety - Skeet - eliminacje dzień 2, finały

mężczyźni - Skeet - eliminacje dzień 2, finały

surfing

7.00-8.40

kobiety - runda 3

mężczyźni - runda 3

szermierka FINAŁY

1.00-8.20, 10-14.25

kobiety - szabla indywidualnie - od I rundy do finału,

mężczyźni - floret indywidualnie - od I runda do finału

taekwondo FINAŁY

2.00-9.00, 11.00-14.40

kobiety - kat. do 67 kg - od 1/8 finału do finału

mężczyźni - kat. do 80 kg - od 1/8 finału do finału

tenis

3.00-12.00

kobiety + mężczyźni - singiel i debel - II runda (Ariake Tennis Park)

tenis stołowy FINAŁY

2.00-5.00, 6.30-9.30,

kobiety + mężczyźcni - II, III runda

12.00-14.10

mikst - o III miejsce, finał (Tokyo Metropolitan Gymnasium)

triathlon FINAŁY

6.30-9.00

mężczyźni - finał (Odaiba Marine Park)

wioślarstwo

1.00-3.20

kobiety - W1x ćwierćfinały, W2x półfinały, W4x repasaże

mężczyźni - M1x ćwierćfinały, M2x półfinały, M4x repasaże

żeglarstwo

4.00-10.00

kobiety - RS:X, Laser Radial

mężczyźni - RS:X, Laser

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 27 LIPCA 2021 - WTOREK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)



badminton

2.00-7.30, 10.00-13.30

kobiety + mężczyźni - singiel i debel - faza grupowa

boks

3.00-6.45, 9.00-12.45

kobiety - 64-69 kg - II runda

mężczyźni - 57-63 kg - I runda, 75-81 kg II runda

gimnastyka FINAŁY

11.45-14.00

kobiety - drużynowo - finał

hokej na trawie

1.30-5.15

mężczyźni - grupa A: Argentyna - Australia, Japonia - Nowa Zelandia

2.00-5.45

mężczyźni - grupa A: Indie - Hiszpania; grupa B: Niemcy - Wielka Brytania

10.30-14.15

mężczyźni - grupa B: Belgia - RPA, Holandia - Kanada

jeździectwo FINAŁ

9.00-14.40

ujeżdżenie drużynowe - Grand Prix Special i ceremonia medalowa

judo FINAŁY

3.00-6.30, 9.00-19.40

kobiety - kat. do 63 kg - od eliminacji do finału

mężczyźni - kat. do 81 kg - od eliminacji do finału

kajakarstwo górskie FINAŁY

6.00-9.00

kobiety - K1 - półfinał i finał

kolarstwo górskie FINAŁY

7.00-9.00

kobiety - Cross-country - finał

koszykówka

2.00-4.00

kobiety - grupa B: Japonia - Francja

5.40-7.40

kobiety - grupa B: Nigeria - Stany Zjednoczone

9.20-11.20

kobiety - grupa C: Australia - Belgia

13.00-15.00

kobiety - grupa C: Portoryko - Chiny

koszykówka 3x3

5.30-7.30, 9.00-10.50, 12.30-14.50

kobiety + mężczyźni - I runda (po 4 mecze), ćwierćfinały (po 2 mecze)

łucznictwo

1.30-5.25, 8.00-11.55

mężczyźni - indywidualnie - eliminacje

kobiety - indywidualnie - eliminacje

piłka nożna

9.00-14.00, 12.30-14.30

kobiety - I runda (w sumie 6 meczów)

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 11.30-15.00

kobiety - faza grupowa (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

2.00-4.50, 6.00-12.50, 10.20-13.10

mężczyźni - runda wstępna (w sumie 6 meczów)

pływanie

2.30-4.25, 11.00-13.30

kobiety - 200 m styl dowolny półfinały, 100 m styl grzbietowy finał, 100 m styl klasyczny finał, 200 m indywidualnie styl zmienny półfinały, 200 m styl motylkowy - eliminacje

mężczyźni - 200 m styl dowolny finał, 100 m styl grzbietowy finał, 200 m styl motylkowy półfinały, 100 m styl dowolny - eliminacje, 200 m styl klasyczny - eliminacje, 4 x 200 m styl dowolny eliminacje, 800 m styl dowolny - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

3.50-6.00, 7.50-10.00, 11.50-14.00

kobiety - kat. do 59 kg - grupa B i grupa A

rugby

1.00-4.00, 8.30-11.30

mężczyźni - runda grupowa, mecze o miejsca 9-12, ćwierćfinały (w sumie 12 meczów)

siatkówka

1.00-4.50

kobiety - grupa B: Olimpijczycy z Rosji - Argentyna, Chiny - Stany Zjednoczone

6.20-12.10

kobiety - grupa A: Japonia - Serbia; Włochy - Turcja

11.40-15.30

kobiety - grupa A: Brazylia - Dominikana, Korea Południowa - Kenia

siatkówka plażowa

1.00-4.50, 7.00-9.50, 12.00-14.50

kobiety + mężczyźni - eliminacje

skoki do wody FINAŁY

7.00-8.00

kobiety - wieża 10 m synchronicznie - finał

softball FINAŁY

5.00-7.00, 12.00-14.30

softball - o III miejsce i finał

strzelectwo FINAŁY

1.00-8.30

mieszane drużynowo - pistolet pneumatyczny 10 m - eliminacje i finał

mieszane drużynowo - karabin pneumatyczny 10 m - eliminacje i finał

surfing

26 lipca 23.00 - 27 lipca 7.20

kobiety + mężczyźni - ćwierćfinały, półfinały

szermierka FINAŁY

2.00-7.20, 10.30-12.40

kobiety - szpada - od 1/8 finału do finału

taekwondo FINAŁY

2.00-9.00, 11.00-14.40

kobiety - kat. do 67 kg - od 1/8 finału do finału

mężczyźni - kat. do 80 kg - od 1/8 finału do finału

tenis

3.00-12.00

mężczyźni - singiel (II runda), debel (ćwierćfinały)

kobiety - singiel (III runda), debel (II runda, ćwierćfinały)

tenis stołowy

2.00-5.00, 6.30-9.30, 13.30-16.30

mężczyźni - singiel - III runda, 1/8 finału

kobiety - singiel - III runda, 1/8 finału

triathlon FINAŁY

26 lipca 22.30-1.05 27 lipca

kobiety

wioślarstwo FINAŁY

0.30-4.00

kobiety - W1x półfinały, LW2x finał C, W2x finał B, W2x finał A, W2-półfinały A/B, LW2x półfinały A/B

mężczyźni - M1x półfinały, LM2x finał C, M2x finał B, M2x finał A, M2- półfinały A/B, LM2x półfinały A/B

żeglarstwo

4.00-10.00

kobiety - Laser Radial, 49er FX

mężczyźni - Laser, Finn, 49er

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 28 LIPCA 2021 - ŚRODA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)



badminton

1.00-6.30

kobiety - singiel - faza grupowa

mikst debel - ćwierćfinały

10.00-13.30

mężczyźni - singiel - faza grupowa

baseball

4.00-7.00

baseball - runda otwarcia

boks

3.00-6.45, 9.00-12.45

kobiety - kat. 54-57 kg ćwierćfinały, kat. 57-60 kg I runda, kat. 69-75 kg II runda,

mężczyźni - kat. 48-52 kg I runda

gimnastyka FINAŁY

11.15-14.00

mężczyźni - wielobój - finał

hokej na trawie

1.30-5.15

kobiety - grupa A: Holandia - RPA, grupa B: Nowa Zelandia - Hiszpania

2.00-5.45

kobiety - grupa A: Wielka Brytania - Indie, Niemcy - Irlandia

10.30-14.15

kobiety - grupa B: Japonia - Australia

mężczyźni - grupa A: Japonia - Hiszpania

11.00-14.45

kobiety - grupa B: Argentyna - Chiny

mężczyźni - grupa A: Australia - Nowa Zelandia

jeździectwo FINAŁY

9.30-13.25

ujeżdżenie indywidualnie Grand Prix Freestyle

kajakarstwo górskie

5.00-8.45

kobiety - C1 - eliminacje

mężczyźni - K1 - eliminacje

judo FINAŁY

3.00-6.30, 9.00-11.40

kobiety - kat. do 70 kg - od eliminacji do finału mężczyźni - kat. do 90 kg - od eliminacji do finału

kolarstwo szosowe FINAŁY

3.30-9.40

kobiety - indywidualna jazda na czas

mężczyźni - indywidualna jazda na czas

koszykówka

2.00-4.00, 5.40-7.40, 9.20-11.20, 13.00-15.00

mężczyźni - faza grupowa (4 mecze)

koszykówka 3x3 FINAŁY

9.00-11.10, 12.45-15.25

kobiety + mężczyźni - półfinały i finały

łucznictwo

1.30-5.25, 8.00-10.40

kobiety + mężczyźni - indywidualnie - 1/32 & 1/16 finału

piłka nożna

9.00, 9.30, 11.30, 12.00

mężczyźni - I runda (w sumie 8 meczów)

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 11.30-15.00

mężczyźni - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

kobiety - runda wstępna (w sumie 4 mecze)

pływanie FINAŁY

2.30-5.05, 11.00-16.30

kobiety - 200 m styl dowolny finał, 200 m styl motylkowy półfinały, 200 m indywidualnie styl zmienny finał, 1500 m styl dowolny finał, 100 m styl dowolny - eliminacje, 200 m styl klasyczny - eliminacje, 4 x 200 m styl dowolny - eliminacje

mężczyźni - 100 m styl dowolny półfinały, 200 m styl motylkowy finał, 200 m styl klasyczny półfinały, 4 x 200 m styl dowolny finał, 200 m styl grzbietowy - eliminacje, 200 m indywidualnie styl zmienny - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

5.50-8.00, 11.50-14.00

mężczyźni - kat. 73 kg - grupa B, grupa A

rugby FINAŁY

1.00-4.00, 8.30-11.00

mężczyźni - o miejsca 11., 9., 7., 5., półfinały, o III miejsce, finał

siatkówka

1.00-4.50

mężczyźni - grupa A: Kanada - Iran; grupa B: Stany Zjednoczone - Tunezja

6.20-10.10

mężczyźni - grupa B: Argentyna - Francja; grupa A: Polska - Wenezuela

11.40-15.30

mężczyźni - grupa A: Japonia - Włoch; grupa B: Brazylia - Olimpijczycy z Rosji

siatkówka plażowa

1.00-3.50, 7.00-9.50, 12.00-14.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje (w sumie 9 meczów)

skoki do wody FINAŁY

7.00-8.00

mężczyźni - trampolina 3m synchronicznie - finał

strzelectwo

1.00-8.00

kobiety + mężczyźni - Trap - eliminacje - dzień 1

surfing FINAŁY

00.00-3.35

kobiety - o III miejsce, finał

mężczyźni - o III miejsce, finał

szermierka FINAŁY

2.00-7.20, 10.30-12.40

mężczyźni - szabla drużynowo - od I rundy do finału

tenis

3.00-12.00

kobiety - singiel - ćwierćfinały, debel ćwierćfinały

mężczyźni - singiel - III runda, debel półfinały

mikst - I runda

tenis stołowy

2.00-5.00, 7.00-10.00, 12.00-14.00

kobiety - singiel - ćwierćfinały

mężczyźni - singiel - ćwierćfinały

wioślarstwo

0.30-3.40

kobiety - W2x finał B, W4- finał B, W2x finał A, W4- finał A, W8- repasaże, W1x półfinały A/B

mężczyźni - M2x finał B, M4- finał B, M2x finał A, M4- finał A, M8- repasaże, M1x półfinały A/B

żeglarstwo

4.00-10.00

kobiety - RS:X, 470, 49er FX

mężczyźni - RS:X, Finn, 470, 49er

mikst - Foiling Nacra 17

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 29 LIPCA 2021 - CZWARTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

1.00-7.30, 9.00-14.00

mikst - półfinały

mężczyźni - debel - ćwierćfinały, singiel - II runda

kobiety - singiel - II runda, debel - ćwierćfinały

baseball

11.00-14.00

baseball - runda otwarcia

boks

3.00-6.10, 9.00-12.10

kobiety - kat. 48-51 kg - II runda

mężczyźni - kat. 52-57 kg - II runda, 69-75 kg - II runda

gimnastyka FINAŁY

11.50-14.00

kobiety - wielobój - finał

golf

28 lipca 23.30-7.30 29 lipca

mężczyźni - I runda

hokej na trawie

1.30-5.15, 2.00-5.45

mężczyźni - grupa A: Indie - Argentyna; grupa B: RPA - Niemcy, Belgia - Kanada, Holandia - Wielka Brytania

10.30-14.15, 11.00-14.45

kobiety - grupa B: Hiszpania - Chiny, Japonia - Argentyna, Nowa Zelandia - Australia; grupa A: Wielka Brytania - Holandia

judo FINAŁY

3.00-6.30, 9.00-11.40

kobiety - kat. do 78 kg - od eliminacji do finału

mężczyźni - kat. do 100 kg - od eliminacji do finału

kajakarstwo górskie FINAŁY

6.00-8.45

kobiety - C1 - półfinały, finał

kolarstwo wyścig BMX

2.00-4.00

mężczyźni - ćwierćfinały

kobiety - ćwierćfinały

koszykówka

2.00-4.00

kobiety - grupa A: Kanada - Korea Południowa

5.40-7.40

mężczyźni - grupa C: x - Japonia

9.20-11.20

kobiety - grupa A: Hiszpania - Serbia

13.00-15.00

mężczyźni - grupa C: Hiszpania - Argentyna

łucznictwo

1.30-5.25, 8.00-10.40

mężczyźni - indywidualnie - eliminacje

kobiety - indywidualnie - eliminacje

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 11.30-15.00

kobiety - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

2.00-4.50, 6.00-8.50, 10.20-13.10

mężczyźni - runda wstępna (w sumie 6 meczów)

pływanie FINAŁY

2.30-5.10, 11.00-13.30

mężczyźni - 800 m styl dowolny finał, 200 m styl klasyczny finał, 200 m styl grzbietowy półfinały, 100 m styl dowolny finał, 200 m indywidualnie styl zmienny półfinały, 100 m styl motylkowy - eliminacje

kobiety - 100 m styl dowolny półfinały, 200 m styl motylkowy finał, 200 m styl klasyczny półfinały, 4 x 200 m styl dowolny finał, 800 m styl dowolny - eliminacje, 200 m styl grzbietowy - eliminacje

mieszanie 4 x 100 m styl zmienny - eliminacje

rugby

1.00-4.00, 8.30-11.30

kobiety - I runda (w sumie 12 meczów)

siatkówka

1.00-4.50

kobiety - grupa B: Włochy - Argentyna; grupa A: Korea Południowa - Dominikana

6.20-12.10

kobiety - grupa A: Serbia - Kenia; grupa B: Chiny - Olimpijczycy z Rosji

11.40-15.30

kobiety - grupa A: Japonia - Brazylia; grupa B: Stany Zjednoczone - Turcja

siatkówka plażowa

1.00-3.50, 7.00-9.50, 12.00-14.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje

strzelectwo FINAŁY

1.00-4.45

kobiety - pistolet 25 m

1.00-8.55

kobiety - Trap - eliminacje - dzień 2, finał

mężczyźni Trap - eliminacje - dzień 2, finał

surfing

harmonogram zależny od warunków pogodowych

szermierka

1.00-8.25, 10.30-13.30

kobiety - floret drużynowo - od I rundy do finału

tenis

3.00-12.00

kobiety - singiel - półfinały, debel półfinały

mężczyźni - singiel - ćwierćfinały

mikst - debel - ćwierćfinały

tenis stołowy FINAŁY

3.00-5.00, 7.00-9.00, 12.00-14.10

kobiety - singiel - półfinały, finały

mężczyźni - singiel - półfinały

wioślarstwo FINAŁY

0.30-3.50

kobiety - W1x finał F, W1x finał E, W2- finał A, LW2x finał A, W2- finał B, LW2x finał B, W1x finał D

mężczyźni - M1x finał F, M1x finał E, M2- finał A, LM2x finał A, M2- finał B, LM2x finał B, M1x finał D

żeglarstwo

4.00-10.00

kobiety - RS:X, Laser Radial, 470

mężczyźni - RS:X, Laser, Finn, 470

mieszane - Foiling Nacra 17

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 30 LIPCA 2021 - PIĄTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

1.00-4.30

kobiety - singiel - ćwierćfinały

mikst - o III miejsce

7.30-5.30

mikst - finał

kobiety - singiel - ćwierćfinały

mężczyźni - debel - półfinały

baseball

4.00-7.00, 11.00-14.00

baseball - runda otwarcia

boks

3.00-6.10

kobiety - kat. 57-60 kg - 1/8 finału, kat. 64-69 kg - ćwierćfinał

mężczyźni - kat. 63-69 kg - ćwierćfinały, kat. 75-81 kg - ćwierćfinały, kat. 81-91 kg - ćwierćfinały

gimnastyka - skoki na trampolinie FINAŁY

5.00-7.25

kobiety - eliminacje, finał

golf

7.30-8.30

mężczyźni - indywidualnie Stroke Play - II runda

hokej na trawie

1.30-5.15

kobiety - grupa A: RPA - Niemcy, Irlandia - Indie

2.00-5.45

mężczyźni - grupa A: Australia - Hiszpania; grupa B: Kanada - RPA

10.30-14.15

mężczyźni - grupa A: Japonia - Indie; grupa B: Niemcy - Holandia

11.00-14.45

mężczyźni - grupa A: Argentyna - Nowa Zelandia; grupa B: Belgia - Wielka Brytania

jeździectwo

0.30-3.00, 9.30-12.10

ujeżdżenie drużynowo i indywidualnie - dzień 1

judo FINAŁY

3.00-6.30, 9.00-11.40

kobiety - kat. +78 kg - od eliminacji do finału

mężczyźni - kat. +100 kg - od eliminacji do finału

koszykówka

2.00-4.00

kobiety - grupa C: Belgia - Portoryko

5.40-7.40

kobiety - grupa B: Stany Zjednoczone - Japonia

9.20-11.20

kobiety - grupa B: Francja - Nigeria

13.00-15.00

kobiety - grupa C: Chiny - Australia

kajakarstwo górskie FINAŁY

6.00-9.00

mężczyźni K1 - półfinał, finał

kolarstwo wyścig BMX FINAŁY

2.00-4.20

mężczyźni - półfinały, finał

kobiety - półfinały, finał

lekkoatletyka FINAŁY

1.00-4.30

mężczyźni - 3000 m bieg z przeszkodami I runda

mężczyźni - skok wzwyż - eliminacje

mężczyźni - rzut dyskiem - eliminacje

kobiety - 800 m - I runda

mężczyźni - 400 m przez płotki - I runda

kobiety - 100 m - I runda

11.00-13.00

kobiety - 5000 m - I runda

kobiety - trójskok - eliminacje

kobiety - pchnięcie kulą - eliminacje

4 x 400 m sztafeta - I runda

mężczyźni - 10 000 m - finał

łucznictwo FINAŁY

1.30-3.15, 6.45-11.20

kobiety - indywidualnie - od eliminacji do finału

piłka nożna

9.00-12.00, 10.00-13.00, 11.00-14.00, 12.00-15.00

kobiety - ćwierćfinały

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15 - 9.45, 11.30-15.00

mężczyźni - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

kobiety - runda wstępna (w sumie 4 mecze)

pływanie FINAŁY

2.30-4.10

kobiety - 200 m styl klasyczny finał, 100 m styl dowolny finał, 200 m styl grzbietowy półfinały,

mężczyźni - 100 m styl motylkowy półfinały, 200 m styl grzbietowy finał, 200 m indywidualnie styl zmienny finał

11.00-13.30

kobiety - 50 m styl dowolny - eliminacje, 4 x 100 m styl zmienny sztafeta - eliminacje

mężczyźni - 50 m styl dowolny - eliminacje, 1500 m styl dowolny - eliminacje, mężczyźni - 4 x 100 m styl zmienny sztafeta - eliminacje

rugby

1.00-4.00, 8.30-11.30

kobiety - eliminacje (8 meczów), o miejsca 9.-12. (2 mecze), ćwierćfinały (4 mecze)

siatkówka

1.00-4.50

mężczyźni - grupa A: Kanada - Wenezuela; grupa B: Brazylia - Stany Zjednoczone

6.20-10.10

mężczyźni - grupa A: Japonia - Polska; grupa B: Argentyna - Tunezja

11.40-15.30

mężczyźni - grupa A: Włochy - Iran; grupa B: Olimpijczycy z Rosji - Francja

siatkówka plażowa

1.00-3.50, 7.00-10.50, 12.00-14.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje

skoki do wody

7.00-9.30

kobiety - 3 m trampolina - eliminacje

strzelectwo FINAŁY

1.00-7.00

kobiety - pistolet 25 m - eliminacje i finał

surfing

Harmonogram godzin uzależniony od pogody

szermierka

2.00-7.20, 10.30-12.40

mężczyźni - szpada drużynowo - od eliminacji do finału

tenis

4.00-12.00

mężczyźni - singiel - półfinały

mężczyźni - debel - o III miejsce, finał

mikst - półfinały

tenis stołowy FINAŁY

12.00-14.10

mężczyźni - singiel - o III miejsce, finał

wioślarstwo FINAŁY

0.45-2.55

kobiety - W1x finał C, W1x finał B, W1x finał A, W8- finał A

mężczyźni - M1x finał C, M1x finał B, M1x finał A

mężczyźni - M8- finał A

żeglarstwo

4.00-10.00

mężczyźni - Laser, 470, 49er

kobiety - Laser Radial, 470 kobiety, 49er FX







TOKIO 2020 - TERMINARZ: 31 LIPCA 2021 - SOBOTA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

1.00-8.00

mężczyźni - singiel - ćwierćfinały

kobiety - debel - półfinały

10.00-15.00

kobiety - singiel - półfinały

mężczyźni - debel - o III miejsce, finał

baseball

4.00-7.00, 11.00-14.00

baseball - runda otwarcia

boks

3.00-5.55, 9.00-11.55

kobiety - kat. 54-57 kg półfinały, kat. 69-75 kg - ćwierćfinały

mężczyźni - kat. 48-52 kg - II runda, kat. 57-63 kg - II runda

gimnastyka - skoki na trampolinie FINAŁY

5.00-7.25

mężczyźni - od eliminacji do finału

golf

30 lipca 23.30-0.30 31 lipca

mężczyźni - indywidualnie - Stroke Play runda 3

hokej na trawie

1.30-5.15

kobiety - grupa B: Chiny - Nowa Zelandia, Argentyna - Australia

2.00-5.45

kobiety - grupa B: Japonia - Hiszpania; grupa A: Indie - RPA

10.30-14.15

kobiety - grupa A: Niemcy - Holandia, Irlandia - Wielka Brytania

jeździectwo

0.30-3.00

ujeżdżenie drużynowo i indywidualnie - dzień 2 - sesja 3

judo

3.00-6.30, 9.00-11.40

mieszane drużyny - od eliminacji do finału

kolarstwo BMX freestyle

2.10-4.20

kobiety - Park Seeding

mężczyźni - Park Seeding

koszykówka

2.00-4.00

mężczyźni - grupa A: Iran - Francja

5.40-7.40

mężczyźni - grupa B: X - Nigeria

9.20-11.20

mężczyźni - grupa B: Australia - Y

13.00-15.00

mężczyźni - grupa A: Stany Zjednoczone - Z

lekkoatletyka FINAŁY

1.00-4.00

kobiety - 400 m przez płotki I runda, rzut dyskiem - eliminacje, 100 m przez płotki - eliminacje

mężczyźni - skok o tyczce - eliminacje, 800 m - I runda, 100 m - runda wstępna

11.00-13.55

mężczyźni - skok w dal - eliminacje, 100 m - I runda, rzut dyskiem - finał

kobiety - 100 m półfinały, kobiety - 800 m półfinały, 100 m finał

mieszane 4 x 400 m sztafeta - finał

łucznictwo FINAŁY

1.30-3.15, 6.45-9.20

mężczyźni - indywidualnie - od 1/8 finału do finału

piłka nożna

9.00-12.00, 10.00-13.00, 11.00-14.00, 12.00-15.00

mężczyźni - ćwierćfinały

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 11.30-15.00

kobiety - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

2.00-4.50, 6.00-8.50, 10.20-23.10

mężczyźni - runda wstępna (w sumie 6 meczów)

pływanie FINAŁY

2.30-4.20

mężczyźni - 100 m styl motylkowy finał, 50m styl dowolny - półfinały

kobiety - 200 m styl grzbietowy - finał, 800 m styl dowolny - finał, 50 m styl dowolny - półfinały

mieszane - 4 x 100 m styl zmienny sztafeta - finał

podnoszenie ciężarów FINAŁY

3.50-6.00

mężczyźni - kat. 81 kg - grupa B, kat. 96 kg - grupa B

7.50-10.00

mężczyźni - kat. 81 kg - grupa A

11.50-14.00

mężczyźni - kat. 96 kg - grupa A

rugby FINAŁY

1.00-4.00, 8.30-11.00

kobiety - o miejsca 11.-12., 9.-10., 5.-8. półfinały, o III miejsce, finał

siatkówka

1.00-4.50

kobiety - grupa A: Dominikana - Kenia; grupa B: Stany Zjednoczone - Olimpijczycy z Rosji

6.20-10.10

kobiety - grupa B: Argentyna - Turcja; grupa A: Serbia - Brazylia

11.40-15.30

kobiety - grupa A: Japonia - Korea Południowa; grupa B: Chiny - Włochy

siatkówka plażowa

1.00-3.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje

7.00-9.50

mężczyźni + kobiety - eliminacje + Lucky Loser

12.00-14.50

mężczyźni + kobiety - Lucky Loser

skoki do wody

7.00-8.30

kobiety - trampolina 3 m - półfinały

strzelectwo FINAŁY

1.00-6.50

mieszane drużyny - Trap - od eliminacji do finałów

4.00-11.10

kobiety - karabinek trzy pozycje 50 m - od eliminacji do finałów

surfing

Harmonogram godzin uzależniony od pogody

szermierka FINAŁY

2.00-7.20, 10.30-12.40

kobiety - szabla drużynowo - od 1/8 finału do finału

tenis FINAŁY

4.00-12.00

mężczyźni - singiel - o III miejsce

kobiety - singiel - o III miejsce, finał, debel - o III miejsce,

mikst - o III miejsce

triathlon FINAŁY

30 lipca 23.30-1.25 31 lipca

mieszana sztafeta

żeglarstwo FINAŁY

4.00-10.00

mężczyźni - RS:X - wyścig medalowy, Finn, 49er

kobiety - RS:X - wyścig medalowy, 49er, FX

mieszane - Foiling Nacra 17

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 1 SIERPNIA 2021 - NIEDZIELA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton FINAŁY

5.00-8.00

mężczyźni - singiel - półfinały

12.30-15.00

kobiety - singiel - o III miejsce, finał

baseball

4.00-7.00, 11.00-14.00

runda pucharowa (dwa mecze)

boks

3.00-5.40, 9.00-11.40

kobiety - kat. 48-51 kg - ćwierćfinały

mężczyźni - kat. 52-57 kg - ćwierćfinały, kat. 63-69 kg - półfinały, kat. 69-75 kg - ćwierćfinały, kat. 75-81 kg - półfinały, kat. +91 kg - ćwierćfinały

gimnastyka FINAŁY

9.00-12.00

mężczyźni - ćwiczenia wolne - finał, ćwiczenia na koniu z łękami finał

kobiety - skok przez konia - finał, ćwiczenia na poręczach asymetrycznych - finał (Ariake Gymnastics Centre)

hokej na trawie

1.30-5.45, 10.30-14.45

mężczyźni - ćwierćfinały

golf

7.30-8.00

mężczyźni - indywidualnie - Stroke Play runda 4

jeździectwo

7:45 - 11.10

miejsce: Sea Forest Cross-Country Course

wszechstonny konkurs konia wierzchowego (WKKW)Cross Country drużynowo i indywidualnie

kolarstwo BMX Freestyle FINAŁY

2.10-4.45

kobiety - Park - finał

mężczyźni - Park - finał

koszykówka

2.00-4.00

kobiety - grupa A: Kanada - Hiszpania

5.40-7.40

mężczyźni - grupa C: Argentyna - Japonia

9.20-11.20

mężczyźni - grupa C: Hiszpania - x

13.00-15.00

kobiety - grupa A: Korea Południowa - Serbia

lekkoatletyka FINAŁY

1.10-4.00

kobiety - rzut młotem kwalifikacje, bieg 3000 m z przeszkodami - I runda, skok w dal - kwalifikacje, pchnięcie kulą - finał

mężczyźni - 400 m - I runda

11.00-13.55

mężczyźni - skok wzwyż - finał, 100 m - półfinały, 800 m - półfinały, 400 m przez płotki - półfinały, 100 m finał

kobiety - 100 m przez płotki - półfinały, trójskok - finał

piłka ręczna

1.00-4.30, 6:15-9.45, 11.30-15.00

mężczyźni - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

kobiety - runda wstępna (w sumie 4 mecze)

pływanie FINAŁY

2.30-4.25

mężczyźni - 50 m styl dowolny - finał, 1500 m styl dowolny - finał, 4 x 100 m styl zmienny sztafeta - finał

kobiety - 50 m styl dowolny - finał, 4 x 100 m styl zmienny sztafeta - finał

podnoszenie ciężarów FINAŁY

5.50-8.00, 11.50-14.00

kobiety - kat. 76 kg - grupa B, grupa A

siatkówka

1.00-4.50

mężczyźni - grupa A: Polska - Kanada

mężczyźni - grupa B: Brazylia - Francja

6.20-10.10

mężczyźni - grupa B: Olimpijczycy z Rosji - Tunezja

mężczyźni - grupa A: Włochy - Wenezuela

11.40-15.30

mężczyźni - grupa A: Japonia - Iran

mężczyźni - grupa B: Stany Zjednoczone - Argentyna

siatkówka plażowa

1.00-2.50, 5.00-6.50, 9.00-10.50, 13.00-14.50

mężczyźni i kobiety - II runda (w sumie 8 meczów)

skoki do wody

7.00-8.30

kobiety - 3 m trampolina finał

strzelectwo

0.30-5.15

mężczyźni - pistolet szybkostrzelny - eliminacje - Stage 1

surfing

Harmonogram godzin uzależniony od pogody

szermierka FINAŁY

1.00-8.00, 10.30-13.20

mężczyźni - floret drużynowo - od 1/8 finału do finału

tenis FINAŁY

4.00-12.00

mężczyźni - singiel - finał

kobiety - debel - finał

mikst - finał

tenis stołowy

2.00-5.00, 6.30-9.30, 11.30-14.30

mężczyźni - drużynowo - 1/8 finału

kobiety - drużynowo - 1/8 finału

zapasy

3.00-5.00, 10.15-11.15

mężczyźni - styl klasyczny 60 kg - od 1/8 finału do półfinałów, styl klasyczny 130 kg - od 1/8 finału do półfinałów

kobiety - styl wolny 76 kg - od 1/8 finału do półfinałów





żeglarstwo FINAŁY

4.00-10.00

mężczyźni - Finn, 470 mężczyźni, Laser - wyścig medalowy

kobiety - 470, Laser Radial - wyścig medalowy

mieszane - Foiling Nacra 17

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 2 SIERPNIA 2021 - PONIEDZIAŁEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

badminton

5.00-7.30

kobiety - debel - o III miejsce i finał

12.00-15.00

mężczyźni - singiel - o III miejsce i finał

baseball

4.00-7.00, 11.00-14.00

faza pucharowa

gimnastyka FINAŁY

9.00-11.15

mężczyźni - ćwiczenia na kółkach - finał, skok przez konia - finał

kobiety - ćwiczenia wolne - finał

hokej na trawie

1.30-5.45, 10.30-14.45

kobiety - ćwierćfinały

jeździectwo FINAŁY

9.00-14.25

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW) - skoki drużynowo finał i indywidualnie - kwalifikacje i finał

kajakarstwo

1.30-5.00

kobiety - K1 200 m - eliminacje i ćwierćfinały, K2 500 m - eliminacje i ćwierćfinały

mężczyźni - C2 1000 m eliminacje i ćwierćfinały, K1 1000 m eliminacje i ćwierćfinały

kolarstwo torowe FINAŁY

7.30-10.30

kobiety - drużynowo sprint - kwalifikacje, I runda, finał

kobiety - drużynowo wyścig na dochodzenie - kwalifikacje

mężczyźni - drużynowo wyścig na dochodzenie - kwalifikacje

koszykówka

2.00-4.00

kobiety - grupa B: Nigeria - Japonia

5.40-7.40

kobiety - grupa B: Francja - Stany Zjednoczone

9.20-11.20

kobiety - grupa C: Chiny - Belgia

13.00-15.00

kobiety - grupa C: Australia - Portoryko

lekkoatletyka FINAŁY

1.00-3.55

mężczyźni - rzut młotem - kwalifikacje, skok w dal - finał

kobiety - 1500 m - I runda, 200 m - I runda, 100 m przez płotki - finał

11.00-14.00

kobiety - skok o tyczce - kwalifikacje, 200 m - półfinały, rzut dyskiem - finał, 400 m przez płotki - półfinały, 5000 m - finał

mężczyźni - 400 m - półfinały, 3000 m bieg z przeszkodami - finał

piłka nożna

9.00-12.00, 12.00-15.00

kobiety - półfinały

piłka ręczna

1.00-4.30, 6.15-9.45, 11.30-15.00

kobiety - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

2.00-4.50, 6.00-8.50, 10.20-13.10

mężczyźni - runda wstępna (w sumie 6 meczów)

pływanie synchroniczne

11.30-13.30

kobiety - pary - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

3.50-6.00

kobiety - kat. do 87 kg - grupa B i kat. +87 kg - grupa B

7.50-10.00

kobiety - kat. 87 kg - grupa A

11.50-14.00

kobiety - kat. +87 kg - grupa A

siatkówka

1.00-4.50

kobiety - grupa A: Serbia - Korea Południowa

kobiety - grupa B: Stany Zjednoczone - Włochy

6.20-10.10

kobiety - grupa B: Olimpijczycy z Rosji - Turcja

kobiety - grupa B: Chiny - Argentyna

11.40-15.30

kobiety - grupa A: Japonia - Dominikana

kobiety - grupa A: Brazylia - Kenia

siatkówka plażowa

1.00-2.50, 5.00-6.50, 9.00-10.50, 13.00-14.50

mężczyźni i kobiety - II runda (w sumie 8 meczów)

skoki do wody

7.00-9.30

mężczyźni - 3m trampolina - eliminacje

strzelectwo FINAŁY

0.30-10.00

mężczyźni - pistolet szybkostrzelny - eliminacje i finały

mężczyźni - karabin 50m 3 pozycje - eliminacje i finały

tenis stołowy

2.00-5.00, 6.30-9.30, 11.30-14.30

mężczyźni - drużynowo - 1/8 finału i ćwierćfinały

kobiety - drużynowo - 1/8 finału i ćwierćfinały

zapasy

3.00-5.30

mężczyźni - styl klasyczny 60 kg - repasaże, styl klasyczny 130 kg - repasaże, styl klasyczny 77 kg - 1/8 finału, styl klasyczny 97 kg 1/8 finału i 1/4 finału, mężczyźni - styl klasyczny 77 kg 1/4 finału

kobiety - styl wolny 76 kg - repasaże, styl wolny 68 kg - 1/8 finału i 1/4 finału

10.15 - 14.00

mężczyźni - styl klasyczny 77 kg - półfinały, styl klasyczny 97 kg półfinały, styl klasyczny 60 kg - walka o III miejsce i finał, styl klasyczny 130 kg - walka o III miejsce i finał

kobiety - styl wolny 68 kg półfinały, styl wolny 76 kg - o III miejsce i finał

żeglarstwo FINAŁY

4.00-10.00

mężczyźni - 470 - wyścig, 49er - wyścig medalowy

kobiety - 470 - wyścig, 49er FX - wyścig medalowy

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 3 SIERPNIA 2021 - WTOREK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

baseball

11.00-14.00

mecze fazy pucharowej

boks FINAŁY

3.00-5.40, 9.00-11.40

mężczyźni - kat. 48-52 kg - ćwierćfinały, kat. 52-57 kg - półfinały, kat. 57-63 kg - ćwierćfinały, kat. 81-91 kg - półfinał, kat. 63-69 kg - finał

kobiety - kat. 57-60 kg - ćwierćfinały, kat. 54-57 kg - finał

gimnastyka

9.00-11.15

mężczyźni - ćwiczenia na poręczach - finał, ćwiczenia na drążku - finał

kobiety - ćwiczenia na równoważni - finał

hokej na trawie

2.30-4.15, 11.00-12.45

mężczyźni - półfinały

jeździectwo

3.00-14.45

skoki indywidualnie - kwalifikacje

kajakarstwo FINAŁY

1.30-5.15

kobiety - K1 200 m - półfinały i finał, K2 500 m - półfinały i finał

mężczyźni - C2 1000 m półfinały i finał, K1 1000 m półfinały i finały

kolarstwo torowe FINAŁY

7.30-10.10

kobiety - drużynowo wyścig na dochodzenie - I runda i finał

mężczyźni - drużynowo sprint - kwalifikacje, I runda i finał

mężczyźni - drużynowo wyścig na dochodzenie - I runda

koszykówka

2.00-4.00, 5.40-7.40, 9.20-11.20, 13.00-15.00

mężczyźni - ćwierćfinały

lekkoatletyka FINAŁY

1.00-4.35

mężczyźni - trójskok - kwalifikacje

mężczyźni - 1500 m - I runda

kobiety - rzut oszczepem - kwalifikacje

kobiety - 400 m - I runda

kobiety - skok w dal - finał

mężczyźni - 200 m - I runda

mężczyźni - 400 m przez płotki - finał

11.00-13.55

mężczyźni - 110 m przez płotki - I runda

mężczyźni - pchnięcie kulą - kwalifikacje

mężczyźni - skok o tyczce - finał

mężczyźni - 5000 m - I runda

kobiety - rzut młotem - finał

mężczyźni - 200 m - półfinały

kobiety - 800 m - finał

kobiety - 200 m - finał

piłka nożna

9.00-12.00, 12.00-15.00

mężczyźni - półfinały

piłka ręczna

1.30-3.30, 5.15-7.15, 9.00-11.00, 12.45-14.45

mężczyźni - ćwierćfinały

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

kobiety - ćwierćfinały

pływanie synchroniczne

11.30-13.00

kobiety - pary (Duet Technical Routine)

podnoszenie ciężarów FINAŁY

5.50-8.00, 11.50-14.00

mężczyźni - 109 kg - grupa B, grupa A

siatkówka

1.00-3.00, 5.00-7.00, 9.00-11.00, 13.30-15.30

mężczyźni - ćwierćfinały

siatkówka plażowa

1.00-2.50, 13.00-14.50

kobiety - ćwierćfinały

skoki do wody

2.00-3.30, 7.00-8.30

mężczyźni - 3m trampolina - półfinał i finał

tenis stołowy

2.00-5.00, 6.30-9.30

mężczyźni - drużynowo - ćwierćfinały

kobiety - drużynowo - ćwierćfinały

11.30-14.30

kobiety - drużynowo półfinały

wspinaczka sportowa

9.00-14.40

mężczyźni - eliminacje - wspinaczka na szybkość (Speed)

mężczyźni - eliminacje - bouldering

mężczyźni - eliminacje - prowadzenie (Lead)

zapasy

3.00-5.30, 10.15-14.00

mężczyźni - styl klasyczny 77 kg - repasaże, o III miejsce, finał

mężczyźni - styl klasyczny 97 kg - repasaże, o III miejsce, finał

mężczyźni - styl klasyczny 67 kg - 1/8 finału, 1/4 finału, półfinały

mężczyźni - styl klasyczny 87 kg - 1/8 finału, 1/4 finału, półfinały

kobiety - styl wolny 68 kg - repasaże, o III miejsce, finał

kobiety - styl wolny 62 kg 1/8 finału, 1/4 finału, półfinały

żeglarstwo FINAŁY

6.30-8.55

mężczyźni - Finn - wyścig medalowy

mieszane - Foiling Nacra 17

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 4 SIERPNIA 2021 - ŚRODA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

baseball

4.00-7.00

mecze fazy pucharowej

11.00-14.00

półfinał

boks FINAŁY

6.00-8.10

kobiety - kat. 48-51 kg - półfinały, kat. 64-69 kg - półfinały

mężczyźni - kat. +91 kg - półfinały, kat. 75-81 kg - finał

golf

3 sierpnia 23.30-7.30 4 sierpnia

kobiety - indywidualnie - Stroke Play I runda

hokej na trawie

2.30-4.15, 11.00-12.45

kobiety - półfinały

jeździectwo FINAŁY

11.00-13.40

skoki indywidualnie - finał

kajakarstwo

1.30-4.40

mężczyźni - K1 200 m eliminacje, K2 1000 m - eliminacje, K1 200 m - ćwierćfinały, K2 1000 m - ćwierćfinały

kobiety - C1 200 m - eliminacje, K1 500 m - eliminacje, C1 200 m - ćwierćfinały, K1 500 m - ćwierćfinały

kolarstwo torowe FINAŁY

7.30-11.00

mężczyźni - sprint - kwalifikacje, 1/32 finału, 1/16 finału kobiety - keirin - I runda, repesaże

mężczyźni - drużynowo wyścig na dochodzenie - finał

koszykówka

2.00-4.00, 5.40-7.40, 9.20-11.20, 13.00-15.00

kobiety - ćwierćfinały

lekkoatletyka

1.00-4.25 FINAŁY

mężczyźni - dziesięciobój - 100 m

mężczyźni - rzut oszczepem - kwalifikacje

kobiety - siedmiobój - 100 m przez płotki

mężczyźni - dziesięciobój - skok w dal

kobiety - siedmiobój - skok wzwyż

mężczyźni - 110 m przez płotki - półfinały

kobiety - 400 m przez płotki - finał

mężczyźni - dziesięciobój - pchnięcie kulą

10.30-14.00 FINAŁY

mężczyźni - dziesięciobój - skok wzwyż

kobiety - 1500 m - półfinały

kobiety - siedmiobój - pchnięcie kulą

kobiety - 400 m - półfinały

kobiety - 3000 m - bieg z przeszkodami finał

mężczyźni - rzut młotem - finał

kobiety - siedmiobój - 200 m

mężczyźni - 800 m - finał

mężczyźni - dziesięciobój - 400 m

mężczyźni - 200 m - finał

piłka ręczna

1.30-3.30, 5.15-7.15, 9.00-11.00, 12.45-14.45

kobiety - ćwierćfinały

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

mężczyźni - ćwierćfinały

pływanie - maraton FINAŁY

3 sierpnia 22.30-8.10 4 sierpnia

kobiety - 10km

pływanie synchroniczne FINAŁY

11.30-13.00

kobiety - pary finał

podnoszenie ciężarów FINAŁY

5.50-8.00, 11.50-14.00

mężczyźni - kat. +109 kg - grupa B, grupa A

siatkówka

1.00-3.00, 5.00-7.00, 9.00-11.00, 13.30-15.30

kobiety - ćwierćfinały

siatkówka plażowa

1.00-2.50, 13.00-14.50

mężczyźni - ćwierćfinały

skateboarding FINAŁY

1.00-5.40

kobiety - Park - eliminacje, finał

skoki do wody

7.00-9.30

kobiety - 10m wieża - eliminacje

tenis stołowy

2.00-5.00, 6.30-9.30, 11.30-14.30

kobiety - drużynowo - półfinały

wspinaczka sportowa

9.00-14.40

kobiety - wspinaczka na szybkość (Speed) - eliminacje

kobiety - bouldering - eliminacje

kobiety - prowadzenie (Lead) - eliminacje

zapasy FINAŁY

3.00-5.30

mężczyźni - styl klasyczny kat. 67 kg - repasaże

kobiety - styl wolny kat. 62 kg - repasaże

mężczyźni - styl klasyczny 87 kg - repasaże

mężczyźni - styl wolny kat. 57 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

kobiety - styl wolny 57 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

mężczyźni - styl wolny 86 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

10.15-14.00 FINAŁY

mężczyźni - styl wolny 57 kg - półfinały

mężczyźni - styl wolny 86 kg - półfinały

kobiety - styl wolny 57 kg - półfinały

mężczyźni - styl klasyczny 67 kg - o III miejsce, finał

mężczyźni - styl klasyczny 87 kg - o III miejsce, finał

kobiety - styl wolny 62 kg - o III miejsce, finał

żeglarstwo FINAŁY

6.30-8.55

mężczyźni - 470 - wyścig medalowy

kobiety - 470 - wyścig medalowy

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 5 SIERPNIA 2021 - CZWARTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

baseball

11.00-14.00

półfinał

boks

6.00-8.10

kobiety - kat. 57-60 kg - półfinały

mężczyźni - kat. 48-52 kg - półfinały, kat. 69-75 kg - półfinały, kat. 52-57 kg - finał

golf

4 sierpnia 23.30-8.30 5 sierpnia

kobiety - indywidualnie Stroke Play II runda

hokej na trawie FINAŁY

2.30-4.15, 11.00-13.10

mężczyźni - o III miejsce, finał

kajakarstwo

1.30-5.05

mężczyźni - K1 200 m - półfinały, finał

kobiety - C1 200 m - półfinały, finał

kobiety - K1 500 m - półfinały, finał

mężczyźni - K2 1000 m - półfinały, finał

karate

2.00-6.45

kobiety - Kata - runda eliminacyjna, runda rankingowa

mężczyźni - Kumite kat. -67 kg - runda eliminacyjna

9.00-13.40

kobiety - Kumite kat. -55 kg runda eliminacyjna

kobiety - Kata - o III miejsce, finał

mężczyźni - Kumite kat. -67 kg półfinały, finał

kobiety - Kumite kat. -55 kg półfinały, finał

kolarstwo torowe

7.30-10.50

mężczyźni - Omnium Scratch Race 1/4, Tempo Race 2/4, Elimination Race 3/4, Points Race 4/4

mężczyźni - sprint 1/8 finału, 1/8 finału repasaże, ćwierćfinały, o miejca 5-8

kobiety - keirin ćwierćfinały, półfinały, o miejsca 7-12, finał miejsca 1-6

koszykówka

5.15-7.15, 12.00-14.00

mężczyźni - półfinały

lekkoatletyka FINAŁY

1.00-7.05 FINAŁY

mężczyźni - dziesięciobój - 110m przez płotki

kobiety - skok wzwyż - kwalifikacje

kobiety - siedmiobój - skok w dal

mężczyźni - dziesięciobój - rzut dyskiem

kobiety - 4 x 100 m sztafeta - I runda

mężczyźni - trójskok - finał

mężczyźni - pchnięcie kulą - finał

mężczyźni - 4 x 100 m sztafeta - I runda

mężczyźni - 110 m przez płotki - finał

mężczyźni - dziesięciobój - skok o tyczce

kobiety - siedmiobój - rzut oszczepem

8.30-10.50 FINAŁY

mężczyźni - 20km chód sportowy - finał

11.00-13.45 FINAŁY

mężczyźni - dziesięciobój - rzut oszczepem

kobiety - skok o tyczce - finał

kobiety - 4 x 400 m sztafeta - I runda

mężczyźni - 1500 m - półfinały

mężczyźni - 400 m - finał

kobiety - siedmiobój - 800 m

mężczyźni - dziesięciobój - 1500 m

pięciobój nowoczesny

5.00-11.30

kobiety - szermierka - runda rankingowa

mężczyźni - szermierka - runda rankingowa

piłka nożna

9.00-12.00

kobiety - o III miejsce

piłka ręczna

9.00-11.00, 13.00-15.00

mężczyźni - półfinały

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

miejsce: Tatsumi piłka wodna Centre

kobiety - półfinały, o miejsca 5-8

pływanie maraton

4 sierpnia 23.30-1.10 5 sierpnia

mężczyźni - 10 km

skoki do wody

2.00-3.30, 7.00-8.30

kobiety - 10 m wieża - półfinał, finał

siatkówka plażowa

1.00-2.50, 13.00-14.50

mężczyźni + kobiety - półfinały

skateboarding

1.00-5.40

mężczyźni - Park - eliminacje, finał

wspinaczka sportowa FINAŁY

9.30-14.20

mężczyźni - wspinaczka na szybkość (Speed) - finał

mężczyźni - bouldering - finał

mężczyźni - finał - prowadzenie (Lead) - finał

tenis stołowy FINAŁY

3.00-6.00, 11.30-14.40

kobiety - drużynowo - o III miejsce, finał

siatkówka

5.00-7.00, 13.00-15.00

mężczyźni - półfinały

zapasy FINAŁY

3.00-5.30

mężczyźni - styl wolny 57 kg - repasaże

kobiety - styl wolny 57 kg - repasaże

mężczyźni - styl wolny 86 kg - repasaże

mężczyźni - styl wolny 74 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

kobiety - styl wolny 53 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

mężczyźni - styl wolny 125 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

10.15-14.00 FINAŁY

mężczyźni - styl wolny 74 kg półfinały

mężczyźni - styl wolny 125 kg półfinały

kobiety - styl wolny 53 kg półfinały

mężczyźni - styl wolny 57 kg o III miejsce, finał

mężczyźni - styl wolny 86 kg o III miejsce, finał

kobiety - styl wolny 57 kg o III miejsce, finał

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 6 SIERPNIA 2021 - PIĄTEK (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

boks

6.00-7.40

kobiety kat. 69-75 kg - półfinały

mężczyźni - kat. 57-63 kg - półfinały

mężczyźni - kat. 81-91 kg - finał

gimnastyka artystyczna

2.20-5.15, 6.50-9.45

indywidualnie wielobój - eliminacje

golf

5 sierpnia 23.30-7.30 6 sierpnia

kobiety - indywidualnie - Stroke Play runda 3

hokej na trawie FINAŁY

2.30-4.15

kobiety - o III miejsce

11.00-13.10

kobiety - finał

jeździectwo

11.00-14.05

skoki - drużynowo - kwalifikacje

kajakarstwo

1.30-3.40

kobiety - C2 500 m eliminacje, ćwierćfinały

mężczyźni - C1 1000 m eliminacje, ćwierćfinały

kobiety - K4 500 m - eliminacje

mężczyźni - K4 500 m - eliminacje

karate

2.00-6.45

mężczyźni - Kata - runda eliminacyjna i rankingowa

kobiety - Kumite kat. -61 kg runda

9.00-13.40

mężczyźni - Kumite kat. -75 kg runda eliminacyjna

mężczyźni - Kata o III miejsce, finał

kobiety - Kumite -61 kg półfinały, finał

mężczyźni - Kumite -75 kg półfinały, finał

kolarstwo torowe

7.30-11.15

kobiety - sprint - kwalifikacje, 1/32 finału, 1/32 finału repasaże, 1/16 finału, sprint 1/16 finału repasaże

mężczyźni - sprint - półfinały

kobiety - madison - finał

mężczyźni - sprint - finał

koszykówka

5.40-7.40, 12.00-14.00

kobiety - półfinały

lekkoatletyka FINAŁY

5 sierpnia 21.30-2.00 6 sierpnia

mężczyźni - chód na 50 km finał

8.30-10.15

kobiety - chód na 20 km finał

11.50-14.55

mężczyźni - 4 x 400 m sztafeta - I runda

kobiety - rzut oszczepem - finał

mężczyźni - 5000 m - finał

kobiety - 400 m - finał

kobiety - 1500 m - finał

kobiety - 4 x 100 m sztafeta - finał

mężczyźni - 4 x 100 m sztafeta - finał

pięciobój nowoczesny

6.30-12.15

kobiety - pływanie, bonusowa runda szermierka, jeździectwo skoki przez przeszkody, bieg przełajowy

piłka nożna FINAŁY

3.00-6.00

kobiety - finał

12.00-15.00

mężczyźni - o III miejsce

piłka ręczna

9.00-11.00, 13.00-15.00

kobiety - półfinały

piłka wodna

6.00-8.50, 10.20-13.10

mężczyźni - o miejsca 5-8., półfinały

pływanie synchroniczne

11.30-13.00

kobiety - drużynowo (Technical Routine)

siatkówka

5.00-7.00, 13.00-15.00

kobiety - półfinały

siatkówka plażowa

2.00-4.50

kobiety - o III miejsce, finał

skoki do wody

7.00-9.30

mężczyźni - 10 m wieża - eliminacje

tenis stołowy

3.00-6.00

mężczyźni - drużynowo o III miejsce

11.30-14.40

mężczyźni - drużynowo finał

wspinaczka sportowa

9.30-14.20

kobiety - finał - wspinaczka na szybkość (Speed) - finał

kobiety - finał - bouldering - finał

kobiety - prowadzenie (Lead) - finał

zapasy FINAŁY

3.00-5.30

mężczyźni - styl wolny 74 kg - repasaże

kobiety - styl wolny 53 kg - repasaże

mężczyźni - styl wolny 125 kg - repasaże

mężczyźni - styl wolny 65 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

kobiety - styl wolny 50 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

mężczyźni - styl wolny 97 kg - 1/8 finału, 1/4 finału

10.15-14.00

mężczyźni - styl wolny 65 kg - półfinały

mężczyźni - styl wolny 97 kg - półfinały

kobiety - styl wolny 50 kg - półfinały

mężczyźni - styl wolny 74 kg - o III miejsce, finał

mężczyźni - styl wolny 125 kg - o III miejsce, finał

kobiety - styl wolny 53 kg - o III miejsce, finał

TOKIO 2020 - TERMINARZ: 7 SIERPNIA 2021 - SOBOTA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

baseball FINAŁY

4.00-7.00

o III miejsce

11.00-14.30

finał

boks FINAŁY

6.00-7.55

mężczyźni - kat. 48-52 kg - finał, kat. 69-75 kg - finał

kobiety - kat. 48-51 kg - finał, kat. 64-69 kg - finał

golf FINAŁY

6 sierpnia 23.30-2.00 7 sierpnia

kobiety - indywidualnie Stroke Play - runda 4

karate

6.00-12.35

kobiety - Kumite kat. +61 kg - runda eliminacyjna, półfinały, finał

mężczyźni - Kumite kat. +75 kg - runda eliminacyjna, półfinały, finał

koszykówka FINAŁY

3.30-5.30

mężczyźni - finał

8.00-10.00

kobiety - o III miejsce

12.00-14.30

mężczyźni - o III miejsce

lekkoatletyka FINAŁY

6 sierpnia 23.00-2.15 7 sierpnia

kobiety - maraton finał

11.00-14.20

kobiety - skok wzwyż - finał

kobiety - 10,000 m - finał

mężczyźni - rzut oszczepem - finał

mężczyźni - 1500 m - finał

kobiety - 4 x 400 m sztafeta - finał

mężczyźni - 4 x 400 m sztafeta - finał

jeździectwo FINAŁY

11.00-13.30

skoki drużynowo finał

kajakarstwo FINAŁY

1.30-4.50

kobiety - C2 500 m półfinały, finał

mężczyźni - C1 1000 m półfinały, finał

kobiety - K4 500 m półfinały, finał

mężczyźni - K4 500 m półfinały, finał

kolarstwo torowe FINAŁY

7.30-10.25

kobiety - sprint 1/8 finału, 1/8 finału repasaże, ćwierćfinały

mężczyźni - keirin I runda, repasaże,

mężczyźni - madison - finał

piłka nożna FINAŁY

12.30-15.30

mężczyźni - finał

piłka ręczna FINAŁY

9.00-11.00, 13.00-15.30

mężczyźni - o III miejsce, finał

pływanie synchroniczne

11.30-13.10

kobiety - drużynowo

siatkówka plażowa FINAŁY

2.00-4.50

mężczyźni - o III miejsce, finał

skoki do wody FINAŁY

2.00-3.30, 7.00-8.30

mężczyźni - 10 m wieża - półfinały, finał

pięciobój nowoczesny

6.30-20:15

mężczyźni - pływanie, szermierka runda bonusowa, jeździectwo skoki przez przeszkody, bieg przełajowy

gimnastyka artystyczna FINAŁY

2.00-4.40

kobiety - drużynowy wielobój - eliminacje

7.20-10.00

kobiety - indywidualnie wielobój - finał

siatkówka FINAŁY

5.30-7.30

mężczyźni - o III miejsce

13.15-15.45

mężczyźni - finał

piłka wodna FINAŁY

1.30-4.20

kobiety - o miejsca 5-6, 7-8

5.40-7.00

kobiety - o III miejsce

8.30-10.20

kobiety - finał

zapasy FINAŁY

11.15-14.00

mężczyźni - styl wolny 65 kg - repasaże, o III miejsce, finał

kobiety - styl wolny 50 kg repasaże, o III miejsce, finał

mężczyźni - styl wolny 97 kg repasaże, o III miejsce, finał





TOKIO 2020 - TERMINARZ: 8 SIERPNIA 2021 - NIEDZIELA (GODZINY CZASU POLSKIEGO)

lekkoatletyka FINAŁY

7.00-9:45

mężczyźni - maraton finał

koszykówka FINAŁY

3.30-6.00

kobiety - finał

boks

6.00-7.55

kobiety - kat. 57-60 kg finał, kat. 69-75 kg finał

mężczyźni - kat. 57-63 kg finał, kat. +91 kg finał

kolarstwo torowe FINAŁY

2.00-5.15

kobiety - Omnium - Scratch Race 1/4, Tempo Race 2/4, Elimination Race 3/4, Points Race 4/4

kobiety - sprint półfinały, o miejsca 5-8, finał

mężczyźni - keirin ćwierćfinały, półfinały, o miejsca 7-12, finał

piłka ręczna FINAŁY

3.00-5.00

kobiety - o III miejsce

7.00-9.30

kobiety - finał

gimnastyka artystyczna FINAŁY

3.00-4.55

kobiety - wielobój drużynowy - finał

siatkówka FINAŁY

1.00-3.00

kobiety - o III miejsce

5.30-8.00

kobiety - finał

piłka wodna FINAŁY

1.30-4.20

mężczyźni - o miejsca 7-8, 5-6

5.40-7.00

mężczyźni - o III miejsce

8.30-10.20

mężczyźni - finał

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA

12.00-15.00





