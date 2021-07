Tokio 2020. Znów nadchodzi tajfun z Pacyfiku. Fidżi się rozkręca

Rugby to dość stary sport olimpijski, ale w latach 1900-1924 na igrzyskach startowało tylko w wersji 15-osobowej. Wtedy dwa złote medale zdobyły Stanu Zjednoczone, a po jednym Francja i Australazja (połączone siły Australii i Nowej Zelandii triumfowały w 1920 roku). Poza nimi startowały jeszcze Wielka Brytania i Rumunia, o obecności egzotycznych reprezentacji z wysp Pacyfiku nie było mowy.



A jednak te kraje są w rugby niezwykle mocne, zwłaszcza w rugby siedmioosobowym. W tej formie w 2016 roku w Rio de Janeiro wróciło ono na areny olimpijskie i wówczas złoto w pięknym stylu wywalczyli reprezentanci Fidżi.

Rugby olimpijskie to domena Fidżi

Na Fidżi rugby to sport narodowy, podobnie jak na wyspach Samoa, Tonga i wielu innych. Samoańczycy czy Tongijczycy nie osiągnęli jednak poziomu godnego igrzysk, a Fidżi tak. Start Fidżyjczyków na igrzyskach 2016 roku był ich absolutnym popisem. W grupie wygrali oni z Brazylią, Argentyną i Stanami Zjednoczonymi, następnie pokonali 12-7 Nową Zelandię, aż 20-5 Japonię w półfinale i w pamiętnym, widowiskowym meczu finałowym ograli aż 43-7 zespół Wielkiej Brytanii po spektakularnym popisie siły.



Teraz Fidżi przystępuje zatem do igrzysk w Tokio jako jeden z faworytów, a w pierwszym meczu rugbyści z Pacyfiku ponownie zwyciężyli ekipę Japonii 24-19. W drugim meczu obrońcy trofeum rozprawili się z zespołem Kanady. Już na tym etapie grupowym dojdzie do szlagierowego pojedynku zespołu fidżyjskiego z drugim ogromnym faworytem, Wielką Brytanią. W skład brytyjskiej kadry wchodzi dziewięciu Anglików i czterech Szkotów. Przed pięcioma laty w Rio było to ośmiu Anglików, dwóch Szkotów i jeszcze dwóch Walijczyków.

Fidżi startuje na igrzyskach olimpijskich od Melbourne 1956. Zdobyło tylko ten jeden medal, w rugby w Rio de Janeiro.



Najwyższe zwycięstwo w turnieju odnieśli Nowozelandczycy, którzy podrażnieni porażką w 2016 roku, teraz roznieśli Koreańczyków 50-5. Nie są niespodzianką porażki Australii, ona w siedmioosobowym rugby akurat się nie specjalizuje.



Wyniki turnieju rugby w Tokio 2020:

A. Nowa Zelandia - Korea Południowa 50-5, Australia - Argentyna 19-29



B. Fidżi - Japonia 24-19, Wielka Brytania - Kanada 24-0, Japonia - Wielka Brytania 0-34, Fidżi - Kanada 28-14



C. RPA - Irlandia 33-14, USA - Kenia 19-14