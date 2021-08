Tokio 2020. Zmagania koszykarskie: ćwierćfinały za pasem

W olimpijskim turnieju rozegrana została ostatnia kolejka grupowych zmagań koszykarzy. Grupę A wygrała z kompletem trzech zwycięstw reprezentacja Francji. W swoim ostatnim spotkaniu tej fazy turnieju Francuzi bez problemu pokonali Iran. Trójkolorowi prowadzili przez całe spotkanie, już do przerwy osiągnęli 19-punktową przewagę. Wśród zwycięzców najlepiej punktował Thomas Heurtel (16 punktów). O dwa oczka więcej zdobył reprezentant Iranu, Hamed Haddadi, jednak jego skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Iran z trzema porażkami na koncie zakończył udział w Igrzyskach.

Na drugim miejscu w grupie A zakończyła grupowe zmagania reprezentacja USA. Amerykanie w ostatnim swoim meczu pokonali Czechów. Wprawdzie w mecz lepiej weszli nasi południowi sąsiedzi, którzy różnicą 7 punktów wygrali pierwszą kwartę, jednak kolejne odsłony należały już bezdyskusyjnie do Amerykanów, którzy ostatecznie zwyciężyli z przewagą aż 35 punktów. Najwięcej oczek dla zwycięzców zapisał na swoim koncie Jayson Tatum (27). Wysoka porażka Czechów sprawiła, że zostali oni najniżej sklasyfikowani wśród drużyn, które w swoich grupach uplasowały się na trzecich miejscach i pożegnali się z turniejem olimpijskim.

Patty Mills znów błyszczy

W grupie B pierwsze miejsce zajęli Australijczycy. Podobnie, jak Francja, również drużyna z Antypodów wygrała wszystkie swoje mecze, w tym kończące grupową rywalizację spotkanie z Niemcami. W ten mecz lepiej weszli nasi zachodni sąsiedzi, wygrali pierwszą kwartę, ale kolejne odsłony należały już do Australijczyków. Dla zwycięzców najwięcej, bo 24 punkty zdobył Patty Mills, wśród pokonanych 17-punktową zdobyczą popisał się Andreas Obst. Niemcy po zajęciu trzeciego miejsca w grupie B awansowali do ćwierćfinału jako druga w klasyfikacji drużyna z trzecich miejsc w rywalizacji grupowej.



Drugie miejsce w grupie B i awans do ćwierćfinału turnieju zapewnili sobie Włosi po wygranej nad koszykarzami Nigerii. Ten mecz Włosi rozpoczęli bardzo dobrze, wysoko - różnicą 12 punktów - wygrali pierwszą kwartę. Jednak dwie następne odsłony padły łupem koszykarzy z Afryki i w rezultacie to Nigeryjczycy prowadzili różnicą 7 punktów przed ostatnią kwartą. Włosi potrafili jednak z nawiązką zniwelować te straty i wygrali te odsłonę aż 24-8. Nigeria - podobnie jak Iran - bez zwycięstwa zakończyła udział w turnieju.

W ostatniej kolejce grupy C spotkały się zespoły, które po dwóch kolejkach nie miały na koncie zwycięstwa. W tej rywalizacji o trzecie miejsce w grupie Argentyna pokonała Japonię różnicą 20 punktów. Argentyńczycy prowadzili przez niemal całe spotkanie, a największą zdobyczą popisał się wśród nich Luis Scola, który do 23 zdobytych punktów dołożył jeszcze 10 zbiórek. Dzięki temu wysokiemu zwycięstwu Argentyńczycy awansowali do ćwierćfinału z pierwszej pozycji w klasyfikacji drużyn, które zakończyły grupową rywalizację na trzecich lokatach.

Hit dla Doncicia i Słoweńców

Grupową fazę turnieju olimpijskiego koszykarzy zakończyło spotkanie Hiszpanii i Słowenii. W starciu o pierwsze miejsce w grupie C górą byli koszykarze z Bałkanów, zwycięstwo jednak nie przyszło im łatwo. Hiszpanie prowadzili przez większość spotkania, po raz ostatni jeszcze na niespełna 3 minuty przed końcem meczu. Najwyższą punktową zdobycz w reprezentacji Hiszpanii osiągnął Ricky Rubio, który zanotował 18 oczek i 9 asyst. Pewne problemy ze skutecznością miał w tym spotkaniu Luka Doncić, jednak do 12 punktów i 9 asyst potrafił dodać jeszcze 14 zbiórek. W roli egzekutora udanie zastąpił Doncicia Vlatko Cancar, który zdobył dla Słowenii 22 oczka.

W niedzielę odbyło się losowanie ćwierćfinałowych par turnieju. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Hiszpanii z USA i Słowenia - Niemcy.

W niedzielnej rywalizacji koszykarek Hiszpania pokonała Kanadę 76-66. Najwięcej punktów zdobyły Astou Ndour (20) oraz była zawodniczka TS Wisły Kraków i bohaterka niedawnej afery instagramowej - Cristina Ouvina (15). Najwyraźniej szum wokół zdjęć z imprezy z Luką Donciciem nie zaszkodził Ouvinii na poziomie formy sportowej.



W drugim niedzielnym spotkaniu w rywalizacji koszykarek, Serbia pokonała Koreę Południową, choć z problemami: 65-61.





Wyniki rywalizacji koszykarzy:

Grupa A:

Iran - Francja 62-79

USA - Czechy 119-84

Awans do ćwierćfinału: Francja, USA

Grupa B:

Włochy - Nigeria 80-71

Australia - Niemcy 89-76

Awans do ćwierćfinału: Australia, Włochy, Niemcy

Grupa C:

Argentyna - Japonia 97-77

Hiszpania - Słowenia 87-95

Awans do ćwierćfinału: Słowenia, Hiszpania, Argentyna



Pary ćwierćfinałowe koszykarzy:

Francja - Włochy

Słowenia - Niemcy

Hiszpania - USA

Australia - Argentyna

Wyniki niedzielnej rywalizacji koszykarek:



Hiszpania - Kanada 76-66

Serbia - Korea Płd. 65-61