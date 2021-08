​Tokio 2020. Żeglarstwo. Dziewiąte miejsce Polaków w klasie 49er, triumf Brytyjczyków

Zawodnicy AZS AWFiS Gdańsk przed podwójnie punktowanym tzw. wyścigiem medalowym zajmowali dziewiątą lokatę. We wtorek od początku płynęli w czołówce i ostatecznie metę osiągnęli na czwartym miejscu, ale to nie wystarczyło, by choć minimalnie przesunąć się w klasyfikacji generalnej.

Między trzema czołowymi załogami różnice przed decydującą rozgrywką były na tyle niewielkie, że wyniki finałowej rywalizacji praktycznie przesądzały o podziale medali.

Wygrali - dosłownie o centymetry przed Niemcami - Brytyjczycy Fletcher i Bithell, którzy dzięki temu sięgnęli po złoto, gdyż na trzecim miejscu ukończyli ostatni start dotychczasowi liderzy z Nowej Zelandii. Peter Burling i Blair Tuke - mistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro - tym razem musieli zadowolić się srebrem.

Brąz dla Erika Heila i Thomasa Ploessela z Niemiec, którzy powtórzyli osiągnięcie sprzed pięciu lat.