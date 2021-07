Turniej olimpijski piłkarek rozpoczął się od starcia Wielkiej Brytanii z Chile. Lepsza okazała się drużyna z ojczyzny futbolu, zwyciężając 2-0.

Później popis dały Brazylijki, które pokonały aż 5-0 reprezentację Chin. Ten mecz zostanie zapamiętany z powodu świetnej gry Marty, sześciokrotnie uznawanej już za najlepszą piłkarkę globu. Słynna zawodniczka zdobyła dwie bramki.



Tym samym Marta została pierwszą zawodniczką (wśród panów także nikt nie może się tym pochwalić), która zdobyła bramkę w piątych kolejnych igrzyskach z rzędu.



Niespodzianką zakończyło się starcie Szwecji ze Stanami Zjednoczonymi. Drużyna USA została pokonana po raz pierwszy od 44 spotkań! Co ciekawe, podczas poprzednich IO to także Szwedki zdołały pokonać USA.



Wielu emocji dostarczyło też spotkanie Zambii z Holandią. Europejki wygrały to spotkanie 10-3 po czterech bramkach Vivianne Miedemy. Z kolei dla Zambii wszystkie trzy gole strzeliła Barbra Banda.





Wyniki 1. dnia turnieju piłkarek na igrzyska w Tokio:

Wielka Brytania - Chile 2-0 (1-0)



Bramki: 1-0 White (17.), 2-0 White (72.).



Chiny - Brazylia 0-5 (0-2)



Bramki: 0-1 Marta (9.), 0-2 Debinha (22.), 0-3 Marta (74.), 0-4 Andressa (80. - z rzutu karnego), 0-5 Beatriz (89.).



Szwecja - USA 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Blackstenius (25.), 2-0 Blackstenius (54.), 3-0 Hurtig (72.).



Japonia - Kanada 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Sinclair (6.), 1-1 Iwabuchi (84.).



Zambia - Holandia 3-10 (1-6)



Bramki: 0-1 Miedema (9.), 0-2 Martens (14.), 0-3 Miedema (15.), 1-3 Banda (19.), 1-4 Miedema (29.), 1-5 Martens (38.), 1-6 van de Sanden (44.), 1-7 Miedema (59.), 1-8 Roord (64.), 1-9 Beerensteyn (75.), 1-10 Pelova (80.), 2-10 Banda (82.), 3-10 Banda (83.).

Australia - Nowa Zelandia 2-1 (2-0)



Bramki: 1-0 Yallop (20.), 2-0 Kerr (33.), 2-1 Rennie (90+1.).

Zdjęcie Tameka Yallop, reprezentantka Australii / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

WG