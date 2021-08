Kiribatyjski sztangista był outsiderem konkursu olimpijskiego w kategorii 67 kg. Wyrwał 105 kg i podrzucił 145 kg, czyli miał aż o 40 kg mniej niż przedostatni Tojonirina Andriantsitohaina z Madagaskaru. A jednak się tym nie przejął. Pożegnał się z publicznością na ostatnim miejscu wspaniałym tańcem, podczas którego jego ruchy zachwyciły wszystkich. Uśmiech i radość Kiribatyjczyka były urzekające.





Tokio 2020. Wspaniały taniec sztangisty z Kiribati

David Katoatau wziął udział w igrzyskach już w 2008 rokuw kategorii wagowej 85 kilogramów. Uzyskał 313 kg (135 w rwaniu, 178 w podrzucie), co dało mu 15. lokatę. Cztery lata później, wystartował w kategorii wagowej do 94 kilogramów. Zajął 17. miejsce uzyskując 325 kg (140 w rwaniu, 185 w podrzucie). Kiribatyjczyk ma też złoty medal Igrzysk Wspólnoty Narodów w kategorii... 105 kg! jest to o tyle ciekawe, że teraz startuje w wadze... 67 kg.

Reklama