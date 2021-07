Kiedy Tokio po raz pierwszy organizowało igrzyska olimpijskie, zdumiało cały świat poziomem swego postępu technologicznego. W 1964 roku kraj niedawno jeszcze zacofany i zrównany z ziemią przez drugą wojnę światową pokazał się światu jako nowoczesny i przodujący w świecie pod względem rozwoju. To był przełomowy moment dla Japonii i jej postrzegania w świecie. Od tamtych igrzysk mocno się ono zmieniło i teraz to co japońskie = nowoczesne.

Tokio gości igrzyska olimpijskie po raz drugi

Teraz Japonia organizuje raz jeszcze igrzyska olimpijskie i można było się spodziewać, że też zaprezentuje technologiczne fajerwerki. Tym razem były one szczególnie efektowne. Nad stadion w Tokio wzbiły się świecące drony, które uformowały logo igrzysk olimpijskich 2020 roku, a następnie przekształciły się w trójwymiarowy obraz kuli ziemskiej, na której zaznaczono i Tokio, i kolejne kontynenty. Hologram wisiał nad stadionem jak księżyc. Wrażenie było niesamowite.



