Tokio 2020. Władze sportowe i olimpijskie kolejnych krajów apelują o przełożenie igrzysk

Austria i Portugalia są kolejnymi krajami, w których tamtejsze władze sportowe i olimpijskie zaapelowały o przełożenie z powodu pandemii koronawirusa zaplanowanych na 24 lipca - 9 sierpnia igrzysk w Tokio. Dzień wcześniej takie stanowisko zajął m.in. Polski Komitet Olimpijski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbojkotują IO w Tokio? Mocne wpisy sportowców. Wideo INTERIA.TV

"Zamknięcie obiektów sportowych i treningowych w wielu (...) krajach już wzbudziło wątpliwości co do równych szans dla uczestników letnich igrzysk 2020" - oświadczył minister sportu Austrii Werner Kogler, który jest również wicekanclerzem.

Reklama

"W trosce o zdrowie wszystkich uczestników, trenerów i kibiców wzywam do odroczenia igrzysk 2020" - dodał.

Z kolei Portugalski Komitet Olimpijski zwrócił się tego dnia o odroczenie terminu największej sportowej imprezy do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha.

W niedzielę o przełożenie igrzysk zaapelował m.in. Polski Komitet Olimpijski.

Niektórzy idą jeszcze krok dalej. Na przykład prezesi komitetów olimpijskich Norwegii i Wielkiej Brytanii zapowiedzieli w poniedziałek, że jeżeli nie poprawi się sytuacja związana z pandemią koronawirusa, sportowców z tych krajów może zabraknąć na igrzyskach w Tokio.

Wcześniej w poniedziałek Australijski Komitet Olimpijski poinformował swoich sportowców, by przygotowywali się do igrzysk tak, jakby miały się one odbyć w 2021 roku. Z kolei jego kanadyjski odpowiednik zaznaczył, że jeśli impreza rozpocznie się zgodnie z planem, wówczas nie wyśle on swojej reprezentacji.

MKOl decyzję ma podjąć w ciągu czterech najbliższych tygodni. Media podają, że rozważane są trzy nowe terminy - w listopadzie tego roku lub latem 2021 lub 2022.