Tokio 2020. Wielki debiut na igrzyskach i wygrana w dniu urodzin

Wspinaczka długo, bo do 12. dnia igrzysk musiała czekać na debiut na igrzyskach w Tokio. To jedna z czterech dyscyplin - poza karate, jazdą na deskorolce i surfingiem - która pierwszy raz została dołączona do olimpijskiej rywalizacji.



Środowisko związane ze wspinaczką było jednak mocno rozgoryczone formą zawodów, która przewiduje walkę w "trójboju".



Rywalizacja toczy się w trzech konkurencjach: czasówkach (sprinterska trasa, której pokonanie zajmuje mężczyznom około sześciu, a kobietom osiem sekund), boulderingu (wspinanie na małej ściance bez liny, krótkie siłowe "problemy") i prowadzeniu (wspinanie z liną, najbardziej tradycyjne, wygrywa ten, kto dojdzie wyżej w limicie czasu).

Tymczasem każdy zawodnik zazwyczaj specjalizuje się w jednej z tych formuł. W Tokio, by zdobyć medal, musi pokazać dużą wszechstronność. Końcową punktację stanowi bowiem wynik mnożenia pozycji wspinacza w każdej z konkurencji, a wygrywa ten, kto zgromadzi najmniej punktów. Jedno potknięcie może więc być brzemienne w skutkach.



Do rywalizacji w Tokio przystąpiło 20 zawodników i 20 zawodniczek. O awansie do ośmioosobowego finału decydują kwalifikacje.

Jako pierwsi przystąpili do zmagań w kwalifikacjach panowie. Najlepszy we wtorek był Francuz Mickael Mawem, który uświetnił w ten sposób obchody swoich 31. urodzin. Drugie miejsce zajął jeden z faworytów - reprezentant gospodarzy Tomora Narasaki, a trzeci był Colin Duffy z USA.

Awans do finału zapewnili sobie także zaliczani do grona kandydatów do medalów Adam Ondra z Czech oraz Jakob Schubert z Austrii.



W środę w kwalifikacjach wystąpią panie. Wśród nich reprezentantka Polski - Aleksandra Mirosław. Początek zmagań o godzinie 10.00 czasu polskiego.



Tokio 2020. Wyniki klasyfikacji panów we wspinaczce:

1. Mickael Mawem (Francja) 33.00

2. Tomora Narasaki (Japonia) 56.00

3. Colin Duffy (USA) 60.00

4. Jakob Schubert (Austria) 84.00

5. Adam Ondra (Czechy) 216.00

6. Alberto Ginez Lopes (Hiszpania) 294.00

7. Bassa Mawem (Francja) 360.00

8. Nathaniel Coleman (USA) 550.00

9. Alexander Megos (Niemcy) 684.00

10. Jongwon Chon (Korea Południowa) 800.00

11. Riszat Chajbullin (Kazachstan) 884.00

12. Jan Hojer (Niemcy) 891.00

13. Aleksiej Rubcow (RKO) 960.00

14. Yufei Pan (Chiny) 1120.00

15. Michael Piccolrauz (Włochy) 1248.00

16. Christopher Cosser (RPA) 1440.00

17. Sean McColl (Kanada) 1680.00

18. Kai Harada (Japonia) 3060.00

19. Ludovico Fossali (Włochy) 4563.00

20. Tom O'Halloran (Australia) 6298.50



