Tokio 2020. WHO: Priorytetem szczepionka na COVID-19 dla personelu medycznego

Czołowy ekspert i dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan nie uważa, aby szczepionka na COVID-19 dla sportowców szykujących się do igrzysk w Tokio była priorytetem. - Pierwsi powinni ją dostać pracownicy służby zdrowia - zaznaczył.

Premier Japonii Yoshihide Suga i Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewniły, że mimo trwającej pandemii kontynuują przygotowania do igrzysk. Wątpliwości co do szans na ich przeprowadzenie w tym terminie wzmogły się po ubiegłotygodniowym artykule w brytyjskiej gazecie "Times". W nim - powołując się na anonimowego członka rządzącej koalicji - przekazano, iż rząd Kraju Kwitnącej Wiśni nieoficjalnie stwierdza, że igrzyska być może będą musiały zostać odwołane z powodu pandemii.

Szeroko komentowany jest także temat szczepionki na COVID-19 dla sportowców, którzy mają wystąpić w igrzyskach. Podczas briefingu prasowego WHO Ryana zapytano, czy przekazanie jej zawodnikom powinno być priorytetem.

- Musimy zmierzyć się z realiami tego, z czym mamy teraz do czynienia. Nie ma teraz wystarczającej liczby szczepionek, aby przekazać ją nawet tym, którzy są najbardziej narażeni. Stoimy teraz w obliczu kryzysu na skalę globalną, który wymaga, aby pracownicy służby zdrowia, osoby starsze i te najbardziej narażone w naszym społeczeństwie w pierwszej kolejności uzyskały dostęp do szczepionek - zaznaczył ekspert.

Jak dodał, WHO współpracuje z MKOl, władzami Tokio oraz japońskim rządem, doradzając im w sprawie tegorocznych zmagań olimpijskich.

- Ostateczna decyzja w sprawie środków zarządzania ryzykiem w odniesieniu do igrzysk i ostateczna decyzja dotycząca samych igrzysk jest decyzją MKOl i władz Japonii - zastrzegł Ryan.

Pierwotnie najważniejsza sportowa impreza czterolecia miała się odbyć w Tokio na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku. Z powodu pandemii została przełożona o 12 miesięcy.

an/ krys/

