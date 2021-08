Tokio 2020. Warholm: Teraz sprawdzę moje możliwości na 400 metrów bez płotków

Norweg potwierdził na antenie kanału norweskiej telewizji TV2 swój start w Szwajcarii po kosmicznym czasie w Tokio przez płotki - "chcę sprawdzić jak szybko pobiegnę bez ich przeszkadzania" - powiedział.

Trener biegacza Leif Olav Alnses powiedział, że "po szalonym biegu w Tokio Karsten jest w wyjątkowym gazie zarówno fizycznie jak i psychicznie i nas wszystkich ciekawi jak szybko pobiegnie bez płotków. To może być bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że rekord świata Wayde van Niekierka na tym dystansie to 43,03, a nowy rekord Karstena przez płotki to 45,94".

Rekord życiowy Norwega na 400 metrów płaskie to 44,87, lecz uzyskał go w 2017 roku i - jak ocenił Alnes - "od tego czasu jednak jeszcze się rozwinął o czym świadczą wyniki. Nie myślimy o rekordzie świata, ponieważ na tym dystansie nie trenował, ale może zejść znacznie poniżej 44 sekund".

Podczas mistrzostw Europy w Berlinie w 2018 roku Warholm startował na obu dystansach, jednak jak przyznał było to zbyt wyczerpujące. Po zdobyciu złotego medalu na 400 metrów przez płotki na 400 metrów płaskie był w finale ostatni".

"W Lozannie będę wypoczęty i pobiegnę tylko na jednym dystansie bez męczących kwalifikacji i czuję, że będzie to bardzo szybki bieg jak dobrego konia na wyścigach" - powiedział Warholm.

Zbigniew Kuczyński

