Tokio 2020. W poniedziałek dyskusje o wznowieniu przygotowań

Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Tokio będzie w poniedziałek dyskutować o wznowieniu prac przygotowawczych. Z powodu pandemii koronawirusa impreza została przeniesiona z tego roku na 2021.

Po obradach, ok. godz. 10 czasu polskiego, ma się odbyć konferencja prasowa, na której upublicznione zostaną ustalenia.

Na razie nie jest znany dokładny termin igrzysk, które pierwotnie miały się rozpocząć 24 lipca. Nie należy się też spodziewać, że w poniedziałek zostanie on ustalony.



Igrzyska miały potrwać do 9 sierpnia. 16 dni później miały się rozpocząć igrzyska paraolimpijskie. Jednak pandemia wstrzymała niemal wszystkie imprezy sportowe na świecie, w tym zawody kwalifikacyjne do Tokio, dlatego MKOl i japoński rząd zdecydowały o zmianie terminu.



Organizatorzy zapewniali wcześniej, że gotowe są już wszystkie najważniejsze obiekty związane z igrzyskami, w tym wybudowany za ok. 1,4 miliarda dolarów Stadion Narodowy.