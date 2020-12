Tokio 2020. Umowy z wszystkimi sponsorami przedłużone

Umowy z wszystkimi 68 krajowymi sponsorami igrzysk w Tokio zostaną przedłużone na przyszły rok - poinformowali organizatorzy. Ma to zapewnić dodatkowe co najmniej 22 miliardy jenów (ok. 210 mln dolarów) na pokrycie kosztów związanych z przełożeniem o rok imprezy.

Temat niepewności dotyczącej przedłużenia umów sponsorskich zaczął pojawiać się już tuż po ogłoszeniu, że w związku z Covid-19 igrzyska zostają przesunięte o 12 miesięcy. Przedstawiciele części firm sygnalizowali, że z powodu pandemii sami ponoszą znaczące straty finansowe i trudno im w takiej sytuacji deklarować wyłożenie pieniędzy na zmagania olimpijskie. W czwartek jednak organizatorzy podali, że osiągnęli "podstawowe porozumienie" z wszystkimi 68 krajowymi sponsorami.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego Yoshiro Mori podczas briefingu odbywającego się online podał, że przedłużenie wspomnianych umów zagwarantuje minimum 22 mld jenów. Japońscy sponsorzy już przekazali rekordową sumę 3,3 mld dol. do lokalnego budżetu operacyjnego, a za sprawą ogłoszonej w czwartek decyzji suma ta przekroczy 3,5 mld. Jak podają media, to co najmniej dwa razy więcej - o ile nie trzy - niż miało to miejsce w przypadku lokalnych sponsorów podczas poprzednich igrzysk. Główny wkład zapewnia Dentsu Inc. - firma zajmująca się reklamą i PR, która jest też przedstawicielem marketingowym rywalizacji olimpijskiej w Tokio. Dyrektor zarządzający komitetu organizacyjnego Toshiro Muto poinformował, że to właśnie pracownicy Dentsu prowadzili negocjacje ws. przedłużenia umów. Zapewnił on - tak jak i Mori - że żadna z firm nie była zmuszana do tego, by to zrobić.

Muto przyznał, że wkłady poszczególnych sponsorów nie zawsze mają postać gotówki. Jak dodał, niektóre są "rzeczowe", co oznacza, że wiążą się z przekazaniem towarów i usług.

Na początku tygodnia organizatorzy podali, że budżet w związku z przełożeniem imprezy wzrósł o 2,8 mld USD, podnosząc całą sumę do 15,4 mld. Audyty rządowe przeprowadzane w ciągu ostatnich kilku lat wykazały, że suma ta prawdopodobnie zbliża się do 25 mld. Większość tej kwoty - poza 6,7 mld - to pieniądze publiczne.

Uniwersytet Oksfordzki podał cztery miesiące temu, że zmagania olimpijskie w Tokio to najdroższe letnie igrzyska w historii. Japończycy po wyborze na gospodarza w 2013 roku podali, że organizacja ich będzie kosztować ok. 7,5 mld dol.

Igrzyska mają rozpocząć się 23 lipca. Jak podali organizatorzy, decyzja w sprawie liczby zagranicznych kibiców, którzy będą mogli zasiąść na trybunach, zapadnie wiosną.

Agencja Kyodo w grudniu przeprowadziła telefoniczną ankietę, podczas której spytano 1200 osób o ich stosunek do tej imprezy - 63 procent chciało jej przełożenia lub odwołania. Organizatorzy już wcześniej zaznaczyli, że obecny termin jest ostatnią opcją.