Tokio 2020. Turnieje kwalifikacyjne w zapasach przełożone

Zapaśnicze turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich w Tokio zostały przełożone, ale jeszcze nie ustalono nowych terminów. Pierwotnie europejskie zawody miały się odbyć w przyszłym tygodniu w Budapeszcie, a światowe pod koniec kwietnia w Sofii.

Powodem zmian w kalendarzu jest szerzący się na świecie koronawirus.

- Musimy teraz być cierpliwi i obserwować, co dzieje się na świecie oraz jak toczy się walka z pandemią. Zdrowie sportowców i wszystkich zainteresowanych to największy priorytet - powiedział szef międzynarodowej federacji zapaśniczej Nenad Lalović.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach.



Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 31 przypadków zakażenia.