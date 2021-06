Tokio 2020. Trwają przygotowania do delegacji pierwszej damy USA

Tokio 2020

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek, że trwają przygotowania do wyjazdu pierwszej damy do Japonii. Jill Biden ma wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio jako przedstawicielka delegacji.

