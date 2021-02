Tokio 2020. Trener Krzeszewski: Niefortunny termin światowych kwalifikacji

Półtora miesiąca pozostało do światowych kwalifikacji olimpijskich w tenisie stołowym w Dausze. "Zawody w Katarze odbędą się w niefortunnym terminie, bowiem przed europejskimi eliminacjami do igrzysk w Tokio" – uważa trener męskiej reprezentacji Tomasz Krzeszewski.

Polskie zawodniczki (Li Qian, Natalia Partyka, Natalia Bajor) już rok temu zdobyły olimpijskie "bilety" w drużynówce. To oznacza również, że dwie podopieczne selekcjonera Zbigniewa Nęcka wystąpią w singlu w Japonii.

Z kolei kadra pingpongistów o awans na IO powalczy w dniach 14-17 marca w Dausze. To indywidualne kwalifikacje światowe, które w poprzednich cyklach olimpijskich rozgrywane były na koniec. Teraz niespodziewanie "wyprzedzą" eliminacje w Europie, które z powodu pandemii przełożono z 10-14 lutego na 21-25 kwietnia w portugalskim Odivelas.

"To bardzo niekorzystna sytuacja dla Europy. Co prawda najlepsze azjatyckie reprezentacje wywalczyły już olimpijskie kwalifikacje, ale jeszcze jest kilka krajów bez awansu, m.in. pingpongiści z Indii, Korei Północnej, Iranu czy Kazachstanu. Z pewnością będą należeli do szerokiego grona faworytów eliminacji światowych w Katarze. Gdyby zawody w Dausze były rozgrywane po kwalifikacjach kontynentalnych w Azji, to prawdopodobnie w światowych uczestniczyliby nieco słabsi przedstawiciele azjatyckich krajów" - powiedział PAP Krzeszewski.

Sytuacja w tenisie stołowym wygląda w ten sposób, że jest kilka bardzo silnych azjatyckich reprezentacji i kolejne dość mocne, ale w "zasięgu" Europy. Z kolei poziom na Starym Kontynencie jest bardzo wyrównany.

Zanim Jakub Dyjas i Marek Badowski wystąpią w Azji, obaj zagrają w Dausze w turniejach nazywanych WTT Middle East Hub - WTT Contender (28 lutego - 6 marca) i WTT Middle East Hub - WTT Star Contender (6-13 marca). To nowy cykl imprez międzynarodowej federacji.

"Kuba Dyjas wystąpił we wszystkich trzech styczniowych meczach Dekorglassu Działdowo w superlidze, zaś z powodu kontuzji dwa spotkania Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki opuścił Marek Badowski. W jego przypadku chodzi o problemy w okolicach biodra. Wiem, że robi wszystko, aby wrócić do zdrowia, rozpoczął nawet lekkie treningi tenisa stołowego" - stwierdził selekcjoner kadry narodowej.

Biało-czerwonych czeka długi, trzytygodniowy pobyt w Azji. Po kwalifikacjach w Dausze zaplanowane są m.in. mistrzostwa Polski w Arłamowie 26-28 marca. Jeszcze przed igrzyskami w Tokio, od 22 do 27 czerwca w Warszawie, rozgrywane będą indywidualne mistrzostwa Europy.

