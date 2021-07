W turnieju softballu w Tokio rzeczywiście wezmą udział tylko kobiety i w dziejach igrzysk tylko one rywalizowały o medale. Stąd pewnie utarło się stwierdzenie, że softball to po prostu baseball w wykonaniu kobiet. Nie jest to jednak prawda, bo ten sport uprawiają także mężczyźni. Softball jest po prostu uprawianą w wersji i damskiej, i męskiej odmianą baseballu, ale na mniejszym boisku, większą piłką oraz lżejszą i grubszą pałką.



Softball znajdował się już w programie olimpijskim i medale w tej rywalizacji rozdawano od Atlanty 1996. Trzy pierwsze edycje wygrały Amerykanki, ale w 2008 roku w Pekinie nieoczekiwanie najlepsze okazały się softballistki Japonii, które ograły w finale Stany Zjednoczone. To jeden z powodów, dla których Japonii tak bardzo zależało na powrocie tej gry do rodziny sportów olimpijskich na igrzyskach w Tokio.



Tokio 2020 Tokio 2020. Turniej piłkarski wonderkidów. Hiszpania szarżuje

Reklama

Wróciła i jest to dość rzadki przypadek powrotu sportu do grona dyscyplin olimpijskich. Najbardziej spektakularne takie powroty to tenis, który był rozgrywany na igrzyskach od samego początku, od 1896 roku aż do 1924 i wrócił po 64 latach przerwy. Z kolei golf wrócił do programu igrzysk w 2016 roku, po ponad 100 latach przerwy.





Tokio 22020. Softball rusza pierwszy

Turniej softballu rozpocznie się w środę 21 lipca o godz. 1 czasu polskiego jako pierwsza dyscyplina igrzysk tokijskich, na dwa dni przed ceremonią otwarcia. Pierwsze do walki przystąpią zawodniczki Japonii i Australii. Rywalizacja nie odbywa się w grupach, ale w systemie każdy z każdym. Obok Japonii i Australii w turnieju biorą udział także Amerykanki, Kanadyjki, Meksykanki i Włoszki. W porównaniu z igrzyskami w 2008 roku zabraknie Chin, Tajwanu. Holandii i Wenezueli.



Softball po igrzyskach w Tokio znów zniknie z programu olimpijskiego, ale na krótko. Walka o medale w tej dyscyplinie nie odbędzie się na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, ale wróci w Los Angeles w 2028 roku.