Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nie mówił ani o odwołaniu, ani o przełożeniu igrzysk w Tokio w związku z epidemią koronawirusa - oświadczył przewodniczący tej organizacji Thomas Bach.

- Na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego nie padły słowa "odwołanie" czy "przełożenie" - podkreślił Bach po zakończeniu dwudniowych obrad w Lozannie.

- Stoimy przed wyzwaniami, ale nie chcę mnożyć spekulacji. MKOl potwierdza swoje całkowite zaangażowanie w zapewnienie sukcesu igrzysk olimpijskich w Tokio - dodał Bach.

Jak przypomniał, utworzono grupę roboczą składającą się z przedstawicieli MKOl, Komitetu Organizacyjnego, władz miejskich Tokio, rządu Japonii oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- Mamy wspólną grupę roboczą, która odbywa regularne spotkania. Analizujemy każde pojawiające się pytanie, ale nie spekulujemy na temat możliwych przyszłych zmian - zaznaczył Bach.

Dzień wcześniej minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto poinformowała w japońskim parlamencie, że umowa z MKOl-em zezwala na przesunięcie igrzysk w Tokio i przeprowadzenie ich do końca roku. To efekt pojawiających się w środowisku sportowym obaw, że wybuch epidemii koronawirusa może zmusić MKOl do odwołania olimpijskiej rywalizacji w planowanym terminie (23 lipca-9 sierpnia).

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ok. 70 krajach przekroczyła 90 tys.

W Europie największa epidemia ma miejsce w sąsiadujących ze Słowenią Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 79 zgonów. W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek.

