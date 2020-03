Tokio 2020. Thomas Bach: Będziemy działać w interesie sportowców

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział w środę, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co z IO w Tokio? Yoshiro Mori o przygotowaniach imprezy w związku z koronawirusem. Wideo AFP

Jak napisała agencja Reuters, Bach w oświadczeniu wygłoszonym po "naprawdę świetnej" i "bardzo konstruktywnej" rozmowie z 220 przedstawicielami sportowców przyznał, że MKOl słyszał o ich obawach dotyczących zdrowia i przygotowaniach, gdy wirus sieje spustoszenie na całym świecie.

Reklama

"Wszyscy zdają sobie sprawę, że mamy jeszcze ponad cztery miesiące, a my zajmiemy się działaniem i będziemy nadal pracować w sposób odpowiedzialny w interesie sportowców" - podkreślił Bach.



Tegoroczne letnie zmagania w Tokio mają się rozpocząć 24 lipca. MKOl, wraz z komitetem organizacyjnym igrzysk i rządem japońskim, zapowiedział ostatnio, że nie rozważa odwołania lub odroczenia igrzysk.



We wtorek po telekonferencji z przedstawicielami międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, iż "na tym etapie nie są potrzebne żadne drastyczne decyzje". Zaapelowano także do sportowców, aby kontynuowali przygotowania do igrzysk w Japonii najlepiej jak potrafią.



Inne ważne wydarzenia sportowe zostały już przełożone o rok - np. piłkarskie mistrzostwa Europy czy turniej Copa America.