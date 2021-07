Tokio 2020. Taoufik Makhloufi nie wystartuje z powodu kontuzji

"Muszę zrezygnować z podróży do Tokio. Od dawna mam problemy z kolanem, ale miałem nadzieję, że uda mi się dojść do odpowiedniej formy, ale tak się nie stało. Czekałem z decyzją do ostatniej chwili. Obok jednak triumfów, sport doświadcza także porażkami oraz koniecznością podejmowania trudnych decyzji. Teraz jednak czas, by się skoncentrować na przygotowaniach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Eugene" - napisał 33-letni lekkoatleta.

Makhloufi pięć lat temu w Rio de Janeiro wywalczył dwa srebrne medale - w biegach na 800 i 1500 m, a w 2012 roku w Londynie miał złoto na 1500 m.

Na tym dłuższym dystansie o olimpijskie podium chce walczyć w Tokio brązowy medalista MŚ Marcin Lewandowski. Zgłoszony jest także Michał Rozmys.

