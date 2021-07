Tokio 2020. Takanori Nagase zdobył piąty złoty medal dla Japonii w judo

Wcześniej na najwyższym stopniu podium stanęli Naohisa Takato, rodzeństwo Hifumi i Uta Abe oraz Shohei Ono. Do tej pory gospodarze wygrali wszystkie męskie finały, oddając tylko trzy złote medale: dwa - reprezentantkom Kosowa, oraz we wtorek jeden Francuzce Clarisse Agbegnenou.

Nagase wygrał pięć walk, ale żadnej przed czasem (ippon). W finale dopiero w dogrywce wykonał akcję na wagę złotego medalu.

Jego finałowy rywal, Mollaei, urodził się w Teheranie, ale od dwóch lat reprezentuje Mongolię. W 2019 nie powrócił do Iranu z mistrzostw świata w Tokio w obawie o swoje bezpieczeństwo. Zbiegł do Niemiec, ponieważ ujawnił, że był nakłaniany przez sportowe władze swojego kraju do przegrania walki, aby uniknąć finałowej potyczki z Izraelczykiem Sagim Mukim.

Reklama

Brązowe medale igrzysk w Tokio zdobyli Belg Matthias Casse oraz reprezentujący Austrię Shamil Borchashvili.





Wyniki turnieju judo mężczyzn w kat. 81 kg:

o brązowy medal

Shamil Borchashvili (Austria) - Dominic Ressel (Niemcy) ippon

Matthias Casse (Belgia) - Tato Grigalaszwili (Gruzja) ippon

finał

Takanori Nagase (Japonia) - Saeid Mollaei (Mongolia) waza-ari

Kolejność:

1. Takanori Nagase (Japonia)

2. Saeid Mollaei (Mongolia)

3. Matthias Casse (Belgia)

. Shamil Borchashvili (Austria)

5. Dominic Ressel (Niemcy)

. Tato Grigalaszwili (Gruzja)

7. Alan Czubezow (Rosyjski Komitet Olimpijski)

. Sharofiddin Boltaboev (Uzbekistan)