Sześciokrotna mistrzyni olimpijska 34-letnia amerykańska lekkoatletka Allyson Felix mimo przełożenia o rok igrzysk w Tokio nie rezygnuje z marzeń o piątym w karierze występie olimpijskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrzyni Europy pokazała klasę. Letizia Paternoster odpowiedziała na challenge CR7. Wideo INTERIA.TV

"Nie rezygnuję z walki o igrzyska, choć sytuacja nie jest łatwa. Wszyscy przeżywamy teraz trudne momenty (z powodu pandemii koronawirusa - przyp. red.) niezależnie od tego, czy jesteśmy lekkoatletami, czy właścicielami małych firm. Jestem przyzwyczajona do walki. Zawsze to robiłam. Skupiam się na tym, co muszę wykonać" - powiedziała espn.com sprinterka podkreślając rolę rodziny i przyjaciół, którzy o rok odłożyli swoje plany, by wspierać jej marzenia olimpijskie.

Reklama

W listopadzie 2018 roku Felix urodziła pierwsze dziecko. Córeczka urodziła się z komplikacjami jako wcześniak w ósmym miesiącu ciąży. Przez miesiąc przebywało na oddziale intensywnej terapii niemowląt.



Do rywalizacji powróciła po kilku miesiącach, gdy córeczka była już zdrowa, i zrobiła to w wielkim stylu. Podczas wrześniowych mistrzostw świata w Dausze wywalczyła złoto w sztafecie 4x400 m i na tym samym dystansie w sztafecie mieszanej. Tym samym zdobyła 17. i 18. krążek w imprezie tej rangi. Jest tym samym najbardziej utytułowanym sportowcem mistrzostw globu z 15 złotymi, trzema srebrnymi i dwoma brązowymi medalami.

Zdjęcie Allyson Felix / AFP