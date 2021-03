​Norwegia i Brazylia w Podgoricy, Francja i Portugalia w Montpellier oraz Szwecja i Niemcy w Berlinie wywalczyły awans do turnieju olimpijskiego piłkarzy ręcznych w Tokio.

W ostatnim meczu we Francji Portugalia niespodziewanie wygrała z drużyną gospodarzy 29-28, przez co zepchnęła na trzecią pozycję w tabeli utytułowaną drużynę Chorwacji, która nie pojedzie na igrzyska. Do Tokio nie pojedzie także Słowenia - rywal Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy 2022, która była trzecia w stolicy Niemiec.

Z mistrzostw świata i czempionatów kontynentalnych awans wywalczyły wcześniej: Dania, Argentyna, Bahrajn, Hiszpania i Egipt. Grono 12 drużyn uzupełnia gospodarz - Japonia.

Wyniki niedzielnych spotkań i końcowe tabele turniejów kwalifikacyjnych piłkarzy ręcznych do igrzysk w Tokio:

Turniej 1 (Podgorica, Czarnogóra)

Brazylia - Chile 26-24 (11-17)

Korea Płd. - Norwegia 31-44 (16-24)

M Z R P GOLE PKT

1. Norwegia 3 3 0 0 114-74 6

2. Brazylia 3 2 0 1 76-80 4

3. Korea Płd. 3 1 0 2 91-109 2

4. Chile 3 0 0 3 82-100 0

Turniej 2 (Montpellier, Francja)

Chorwacja - Tunezja 30-27 (14-13)

Portugalia - Francja 29-28 (12-13)

1. Francja 3 2 0 1 98-84 4

2. Portugalia 3 2 0 1 87-80 4

3. Chorwacja 3 2 0 1 81-81 4

4. Tunezja 3 0 0 3 83-104 0

Turniej 3 (Berlin)

Algieria - Niemcy 26-34 (14-17)

Szwecja - Słowenia 32-25 (17-13)

1. Szwecja 3 2 1 0 93-75 5

2. Niemcy 3 2 1 0 95-78 5

3. Słowenia 3 1 0 2 88-96 2

4. Algieria 3 0 0 3 79-106 0