Prawo startu dla kraju wywalczyli w mistrzostwach świata i turniejach kwalifikacyjnych: Roksana Zasina (ZTA Zgierz) w wadze 53 kg, Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza) w 57 kg, klasyk Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań) w 97 kg oraz wolniacy Kamil Rybicki (Mazowsze Teresin) w 74 kg i w ostatniej kwalifikacji światowej w Sofii mistrz Europy z 2020 roku Magomedmurad Gadżijew (AKS Madej Wrestling Team Piotrków Trybunalski) w kategorii 65 kg.

"Biało-Czerwoni" zaprezentują się w stolicy Japonii we wszystkich trzech turniejach, ale oczekiwania co do liczby kwalifikacji były większe.

- Nie jest to spełnienie założeń szkoleniowych i marzeń kibiców zapasów w Polsce. Zakładaliśmy wywalczenie 6-7 kwalifikacji, tak po dwie na każdy styl - powiedział prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Szef zapaśniczej centrali uważa, że Polacy realnie mają dwie szanse na zdobycie medalu w Tokio.

- Stawiam na Zasinę i Gadżijewa. Nie mówię, że jest to stuprocentowa szansa, ale przy dobrym losowaniu, kto wie. Każdy kolejny medal będzie przemiłą niespodzianką. Sport ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. Może w Tokio los się do nas uśmiechnie - dodał Supron.

W poprzednich igrzyskach, które w 2016 roku gościło brazylijskie Rio de Janeiro, zaprezentowała się ósemka biało-czerwonych: cztery kobiety oraz tyle samo specjalistów stylu wolnego. Przywieźli jeden medal - na najniższym stopniu podium stanęła w kategorii 63 kg Monika Michalik (Grunwald Poznań), która zakończyła już czynne uprawianie sportu.

W Londynie w 2012 roku polskie zapasy nie były reprezentowane w stylu wolnym mężczyzn. W turnieju kobiet wystąpiły Iwona Matkowska (48 kg) i Monika Michalik (63 kg), a z klasyków startowali Damian Janikowski (84 kg) oraz w najcięższej kategorii 120 kg Łukasz Banak. Ten pierwszy odniósł życiowy sukces zdobywając brązowy medal.

Polki zadebiutowały w igrzyskach w Pekinie cztery lata wcześniej, a Agnieszka Wieszczek wpisała się jako pierwsza na listę polskich medalistek przywożąc z Chin brąz w kategorii 72 kg.

Biało-czerwoni wywalczyli w dotychczasowych startach olimpijskich w latach 1960-2016 26 medali, w tym pięć złotych, dziewięć srebrnych i 12 brązowych. Daje im to czwartą lokatę wśród polskich dyscyplin sportowych.

Pierwszy krążek - brązowy - był dziełem wolniaka Tadeusza Trojanowskiego w wadze 60 kg w 1960 roku w Rzymie. Pierwsze złoto dla Polski wywalczył w Montrealu w 1976 roku klasyk Kazimierz Lipień (62 kg).

Najwybitniejszą postacią w historii polskich zapasów jest Wroński mający w kolekcji dwa złote medale zdobyte w Seulu (1988) oraz Atlancie (1996), gdzie biało-czerwoni klasycy odnieśli bezprecedensowy sukces w postaci pięciu medali: trzech złotych, srebrnego i brązowego.

Zdjęcie Roksana Zasina / Getty Images

jej/ pp/