Tokio 2020. Strzelcy czekają na koniec koronawirusa, trenują i startują w kraju

Czołówka polskich strzelców w sytuacji, gdy odwołane są z powodu pandemii koronawirusa imprezy międzynarodowe trenuje i startuje w zawodach krajowych.

"Od 14 do 16 sierpnia na strzelnicy w Jaworze zmierzą się w pierwszej rundzie Pucharu Polski specjaliści strzelania z karabinu na dystansie 300 metrów. W poprzednim tygodniu w Bydgoszczy rywalizowali w skeecie i trapie. Frekwencja dopisała. Na starcie stanęło ponad 150 kobiet i mężczyzn" - powiedziała dyrektor sportowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Jolanta Tołczyk.

Kolejne zawody to - impreza o Puchar Prezesa PZSS we Wrocławiu (16-18 sierpnia), mistrzostwa Wybrzeża w Ustce (20-23 sierpnia) oraz druga runda Pucharu Polski w Ustce w strzelaniach karabinowych i pistoletowych (20-23 sierpnia).

"Do kolejnego sezonu, wszystko wskazuje na to, będziemy przygotowywać się w kraju, realizując plany szkoleniowe i zaliczając zaplanowane zgrupowania w Giżycku i Szczyrku. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że w tym roku wystartujemy za granicą. Wszystkie zawody międzynarodowe zostały bowiem odwołane" - dodała Tołczyk.

W tej sytuacji "Biało-Czerwoni" koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniach do przyszłorocznych imprez, w których do zdobycia są kolejne kwalifikacje do turnieju olimpijskiego w Tokio.