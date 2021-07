Tokio 2020. Sportowcy powinni ograniczyć korzystanie z wioski olimpijskiej do minimum

Wioska olimpijska to w rzeczywistości miasto pełne sportowców z różnych stron świata. Szacuje się, że podczas igrzysk zamieszka w niej około 18 tysięcy sportowców i działaczy.

Organizatorzy igrzysk w Tokio wystosowali specjalne zalecenia również w kontekście zachowania się we wiosce. Wszystko to w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aby zapobiec wirusowi, sportowcy muszą ograniczyć swój pobyt do minimum. Oznacza to, że meldunek w niej jest możliwy na pięć dni przed zawodami oraz na siedem dni przed olimpijskim występem w przypadku paraolimpijczyków. Wszyscy sportowcy muszą opuścić wioskę w ciągu dwóch dni po zakończeniu zawodów.

Wioska olimpijska z widokiem na Zatokę Tokijską

Wioska ma łącznie 44 hektary powierzchni. Na jej terenie znajduje się między innymi tak zwana klinika gorączki, której celem jest zwalczanie koronawirusa. Będzie ona oferować testy oraz opiekę medyczną dla osób z podejrzeniem zakażenia. Mieszkańcy wioski proszeni są o codzienne poddawanie się testom.

Na terenie olimpijskiego miasteczka mieści się 21 budynków mieszkalnych. Całodobowa jadalnia może serwować do 45 tysięcy posiłków dziennie. Sportowcy będą mieli dostęp nie tylko do diety zachodniej, ale również do lokalnych przysmaków kuchni azjatyckiej.

