Tokio 2020. Sportowcy będą słyszeć doping kibiców i oglądać ich reakcje na telebimach

​Choć na trybunach podczas igrzysk w Tokio nie będzie kibiców, to sportowcy będą mogli poczuć namiastkę ich obecności - we wszystkich obiektach sportowych ma być odtwarzany z głośników i na telebimach doping adekwatny do zachowania fanów podczas rywalizacji.

